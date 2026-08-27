행안부, 에스컬레이터 안전대책 국민 의견 듣는다…200명 참여 토론회

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 29일 에스컬레이터 안전 토론회를 연다.
- 국민 200명이 참여해 사고 원인과 개선책을 논의한다.
- 행안부는 의견을 정책에 반영해 안전문화 확산에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
KTV 유튜브 생중계로 온라인 의견도 수렴
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 에스컬레이터 안전사고 예방 대책 마련을 위해 국민 200명이 참여하는 토론회를 열고 현장의 목소리를 정책에 반영한다.
행정안전부는 오는 29일 오후 1시 서울 연세대학교 백양누리에서 에스컬레이터의 안전한 이용 방안을 논의하는 '모두의 토론회'를 개최한다고 27일 밝혔다.
'모두의 토론회'는 국민이 직접 정책 논의에 참여해 공감할 수 있는 정책 방향을 모색하는 국민 참여형 정책 토론회다. 이번 토론회는 일상에서 발생하는 에스컬레이터 안전사고를 예방하고 안전한 이용 문화를 조성하기 위해 마련됐다.
토론회에서는 단순히 에스컬레이터 이용 방식을 둘러싼 논쟁에 그치지 않고 사고 원인과 이용 행태, 제도·설비 등을 종합적으로 살펴보고 근본적인 안전 대책을 모색한다.
행사는 전문가 발제에 이어 국민 참석자들이 직접 의견을 나누는 분임 토론, 전문가 패널과 참석자가 자유롭게 질문하고 답하는 플로어 토론 순으로 진행된다.
장계련 한국산업관계연구원 공공행정본부장이 '에스컬레이터 사고의 주요 원인과 이용 행태'를 주제로 발표한다. 이어 허윤섭 한국승강기대학교 승강기공학부 교수가 에스컬레이터 관련 제도와 설비 현황, 정책 등을 소개한다.
전문가 토론에서는 허억 가천대학교 국가안전대학원 교수가 좌장을 맡는다. 이상민 한국교통대학교 교통에너지융합학과 교수와 유종철 한국승강기안전공단 사고조사단장, 박용훈 교통문화운동본부 대표가 패널로 참여한다.
특히 이번 토론회에는 공개 모집을 통해 선정된 국민 200명이 현장에서 직접 참여한다. 참석자들은 분임 토론을 통해 에스컬레이터를 이용하면서 느낀 불편과 안전 문제, 현실적인 개선 방안 등을 제안할 예정이다.
현장에 참석하지 못하는 국민도 온라인으로 참여할 수 있다. 행안부는 토론회 전 과정을 KTV 유튜브 채널을 통해 생중계하고, 온라인 시청자들로부터 실시간 의견을 받을 계획이다.
abc123@newspim.com