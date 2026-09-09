대전교육청·대전시, '교육혁신 선도지역 선정' 힘 모은다

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 9일 대전시와 교육혁신 협약을 맺었다.
- 5개 자치구와 대학·산업계가 교육혁신선도지역에 나섰다.
- 대전형 모델로 교육격차 해소와 인재양성을 추진한다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청과 대전시가 5개 자치구, 대학·산업계 등과 손잡고 지역 주도 교육혁신과 인재 양성을 위한 '대전형 교육혁신 모델' 구축에 나선다.
시교육청은 9일 대전시를 비롯해 5개 자치구, 동·서부교육지원청, 대덕연구개발특구기관장협의회, 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 위원회, 대전상공회의소와 '교육혁신선도지역' 사업 추진을 위한 업무협약을 맺었다고 밝혔다.
이번 협약은 지역 교육 현안과 산업 수요를 교육에 반영하고 지역의 주요 기관이 협력해 지역인재를 양성하는 등 교육과 지역 발전이 함께 성장할 수 있는 기반을 마련하기 위해 추진됐다.
협약에 참여한 기관들은 지역 주도 교육혁신 모델 구축, 교육격차 해소 및 지속 가능한 교육 생태계 조성, 대학·산업 연계를 통한 지역인재 양성, 지역사회 참여 및 교육공동체 활성화 등에 협력하기로 했다.
'교육혁신선도지역'은 교육부 신규 공모사업으로 기존 교육발전특구 사업의 성과와 기반을 활용해 지역 여건에 맞는 교육혁신 모델을 만들고 확산하는 사업이다. 선정 지역에는 연간 최대 40억원씩 최장 5년간 총 200억원 규모의 재정이 지원된다.
시교육청은 이번 협약을 바탕으로 교육혁신선도지역 공모에 적극 대응하고 교육격차 완화와 대학·산업 연계를 중심으로 대전형 교육혁신 모델을 구체화할 방침이다.
특히 동·서부 지역 간 교육격차를 줄이는 한편 지역 대학 및 산업과 연계한 맞춤형 초·중등 교육을 추진해 미래 인재 양성을 지원할 계획이다.
오석진 교육감은 "이번 협약을 계기로 대전시와 자치구, 유관기관, 산업계와 긴밀히 협력해 대전만의 강점을 살린 대전형 교육혁신 모델을 만들어 가겠다"며 "학생 한 명 한 명의 성장을 지원하고 미래를 꿈꾸며 가능성을 펼칠 수 있는 교육환경을 조성하겠다"고 말했다.
허태정 시장은 "이번 업무협약은 지역사회와 교육기관, 산업계가 함께 지역의 교육 문제를 해결하고 미래인재를 키우기 위한 출발점"이라며 "지역에서 배우고 성장한 인재가 지역대학 진학과 지역기업 취업·창업으로 이어져 지역에 정착할 수 있도록 대전형 교육 생태계를 완성해 나가겠다"고 밝혔다.
vincent977@newspim.com