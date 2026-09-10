대전교육청 "초등학교 100곳 미래형 체육공간 조성"

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 10일 특교금 34억2000만원을 확보했다
- 관내 초등학교 100곳에 미래형 체육공간을 조성한다
- 유휴교실 활용해 체육수업·클럽 등 다양화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
동부 43곳·서부 57곳 건강교실 등 추진
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 교육부 특별교부금 34억여원을 확보하고 관내 초등학교 100곳에 학생들의 다양한 신체활동을 지원하는 미래형 체육공간을 조성한다.
시교육청은 교육부의 '2026년 초등학교 체육활동 여건 개선 사업' 특별교부금 34억2000만원을 확보해 초등학교 체육활동 공간 개선에 나선다고 10일 밝혔다.
이번 사업에는 동부교육지원청 43곳, 서부교육지원청 57곳 등 모두 100개 학교가 선정됐다.
학교별 시설 여건과 학생 특성, 교육과정 및 체육활동 수요 등을 고려해 학교마다 필요한 체육공간을 조성할 계획이다.
특히 오석진 교육감의 공약인 '1교 1학생 1스포츠 활동'과 '학교스포츠클럽 일상화' 등을 연계해 기존의 획일적인 시설 확충에서 벗어나 학교 내 유휴 교실과 공간을 적극 활용할 계획이다.
학교 여건에 따라 에듀테크 기반 체육수업실, 디지털 건강체력교실, 실내 운동(PT)실, 실내 탁구·암벽등반 공간, 학생 수준별 농구 골대, 실내 간이 다목적 체육교실 등을 마련할 수 있다.
유휴 교실을 간이체육실로 활용하거나 기존 실외 체육공간을 재구성하는 등 학교 공간을 효율적으로 활용하는 방안도 추진한다.
조성된 체육공간은 정규 체육수업뿐 아니라 학교운동부, 학교스포츠클럽, 건강체력교실, 방과후 체육 프로그램 등 다양한 활동에 활용할 예정이다.
시교육청은 시설 조성 과정에서 친환경 소재를 우선 사용하고 유해물질 사용을 줄이는 등 학생들이 안전하게 이용할 수 있는 환경을 마련할 계획이다. 교육지원청과 학교 간 협력을 통해 사업 과정에서 맞춤형 컨설팅도 제공한다.
학교체육교육 환경개선 중장기 계획과 현장 수요를 연계해 체육시설을 지속적으로 개선하고 학생들이 체력과 흥미에 맞는 신체활동을 일상적으로 선택할 수 있는 환경을 만들어 나갈 방침이다.
오 교육감은 "이번 특별교부금 확보로 100개 학교의 체육공간을 학생들이 즐겁게 움직이고 스스로 건강을 관리할 수 있는 공간으로 바꿀 기반을 마련했다"며 "학교별 특성과 학생들의 요구를 반영해 다양한 체육공간을 조성하고 신체활동이 일상이 되는 학교문화를 만들어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com