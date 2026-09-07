오석진 대전교육감 "대전교육 주역들, 자부심·사명감 가져달라"

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대전교육연수원 신규 지방공무원 교육서 특강

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 오석진 대전교육감이 7일 신규 공무원들에게 "대전교육의 미래를 이끌어갈 주역으로서 자부심과 사명감을 가져달라"고 당부했다.

대전교육연수원에 따르면 오 교육감은 이날 연수원에서 열린 '2026년 지방공무원 신규임용(예정)자 교육'에서 '공직의 첫걸음, 대전교육의 미래를 함께 열다'를 주제로 특강을 진행했다.

오석진 대전교육감이 7일 대전교육연수원에서 열린 '2026년 지방공무원 신규임용(예정)자 교육'에서 '공직의 첫걸음, 대전교육의 미래를 함께 열다'를 주제로 특강을 진행했다. [사진=대전교육연수원] 2026.09.07 vincent977@newspim.com

이번 교육은 오는 18일까지 신규 일반직 공무원 41명을 대상으로 진행된다.

이번 교육은 신규 공무원들의 공직사회 적응력을 높이고 올바른 공직 윤리관을 갖추도록 돕는 데 초점을 맞췄다.

교육 과정은 복무와 민원 응대, K-에듀파인 실습 등 학교 현장에서 바로 활용할 수 있는 직무·실습 중심으로 구성했다. 신규 공무원 간 소통과 협업 역량을 높이기 위한 팀 빌딩 활동도 마련했다.

교육연수원 내 '교육공동체 힐링파크'에서 숲 체험과 복합 모험 활동 등을 진행하며 교육생들의 소통과 재충전도 돕는다.

대전교육연수원은 7일 신규 일반직 공무원 41명을 대상으로 '2026년 지방공무원 신규임용(예정)자 교육'을 진행했다. [사진=대전교육연수원] 2026.09.07 vincent977@newspim.com

특히 이날 오 교육감은 '공직의 첫걸음, 대전교육의 미래를 함께 열다'를 주제로 토크쇼 형식의 특강을 진행하며 선배 공무원들과 공직 경험과 교육 철학을 나누고 신규 공무원들에게 공직자로서의 자세와 대전교육의 미래 방향을 전했다.

박광순 원장은 "이번 연수가 공직에 첫발을 내딛는 신규 공무원들에게 현장 적응을 위한 든든한 디딤돌이 되길 바란다"며 "앞으로도 전문성을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 현장 중심의 실용적인 교육 과정을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

오 교육감은 "새롭게 공직생활을 시작하는 신규 공무원 모두가 대전교육의 미래를 이끌어갈 소중한 자산"이라며 "'사람을 키우는 교육, 미래를 꿈꾸는 학교'라는 대전교육의 비전을 함께 실현해 갈 주역으로서 깊은 자부심과 사명감을 가져달라"고 강조했다.

vincent977@newspim.com