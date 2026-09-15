"책 읽기 어렵지 않아요"...대전서부교육청, 초등 1~3학년 문해력 강화

AI 핵심 요약beta
- 대전서부교육지원청이 15일 찾아가는 다독임 교실을 운영했다.
- 초등 1~3학년 375명에 문해력 맞춤교육을 제공했다.
- 11월 20일까지 도서·독후활동으로 기초학력을 돕는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전서부교육지원청이 초등 저학년 학생들의 기초 문해력과 학교생활 적응을 돕기 위해 독서·문해 전문가가 학교를 찾아가는 맞춤형 교육을 제공한다.
15일 서부교육지원청에 따르면 오는 11월 20일까지 20개 초등학교 1~3학년 학생 375명을 대상으로 기초학력 향상 지원 사업인 '찾아가는 다독임 교실'을 운영한다.
'찾아가는 다독임 교실'은 지역 독서·문해교육 전문가가 학교를 직접 방문해 학생들의 문해력과 학습 적응력을 높이는 프로그램으로, 초등 저학년 시기의 기초 읽기 능력과 어휘력 형성을 지원하기 위해 올해부터 신설됐다.
교육지원청은 사업 운영을 위해 지역 유관기관 등에서 활동하는 독서·문해교육 전문 강사 4명을 선정했다.
프로그램은 '책마중-책읽기-전문가 교육활동' 3단계로 진행된다.
먼저 학급에서 희망한 창의성, 계절 표현, 상상력, 감정 표현 등 주제에 맞춰 연계 도서 15권 안팎을 교육지원청이 각 학급에 제공한다. 담임교사는 지원받은 도서를 활용해 수업 시간에 사전 책읽기 활동을 진행한다.
이후 독서·문해 전문 강사가 학급을 직접 찾아가 총 2회, 4차시에 걸쳐 체험 중심 독후 활동을 진행하며 학생들의 문해력 향상을 돕는다.
조성만 육장은 "도서 제공부터 책읽기, 독후 활동으로 이어지는 체계적인 교육이 저학년 학생들의 문해력 향상과 학교생활 적응에 든든한 디딤돌이 될 것"이라며 "앞으로도 지역사회 전문가와 협력해 모든 학생의 기초학력을 촘촘히 보장할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com