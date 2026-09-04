"한글 따라 읽어봐요"...대전서부교육청, 초등 1학년 맞춤 컨설팅

AI 핵심 요약beta
- 대전서부교육지원청이 4일 초1 한글 미해득 학생 지원을 밝혔다.
- 7일부터 19개교 26명에 맞춤형 학습 컨설팅을 제공한다.
- 진단검사로 취약점을 파악해 기초학력과 적응을 돕는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전서부교육지원청 학습종합클리닉센터가 초등학교 1학년 한글 미해득 학생을 대상으로 맞춤형 학습을 지원한다.
학생별 한글 해득 수준을 진단해 취약점을 파악하고 개별 지도를 제공해 기초학력 결손을 줄이고 학교생활 적응을 돕기 위한 것이다.
서부교육지원청 학습종합클리닉센터는 오는 7일부터 관내 초등학교 1학년 학습지원대상 학생을 대상으로 맞춤형 학습 컨설팅을 지원한다고 4일 밝혔다.
이번 지원 대상은 한글 미해득이나 읽기 곤란으로 학습에 어려움을 겪는 학생 가운데 컨설팅을 희망한 19개 학교 26명이다.
서부학습종합클리닉센터 학습코칭지원단은 학생별 한글 해득 수준 진단검사를 바탕으로 취약한 부분을 파악한 뒤 개별 맞춤형 지도를 제공할 계획이다.
지원 사업 전문성 강화를 위해 이날 시교육청과 동·서부교육지원청 학습종합클리닉센터 업무 담당자 및 학습코칭지원단을 대상으로 '한글 미해득 학생 지원 역량 강화 연수'를 진행했다.
연수에서는 '읽기 발달단계에 따른 음운 인식 기반 한글 해득 지도 방향'을 주제로 학생의 발달 수준과 특성에 맞는 학습 지원 방법을 안내했다.
한글 문해교육과 읽기 유창성 지도 경험이 풍부한 대전양지초등학교 김지현 교사가 강사로 나서 학교 현장에서 활용할 수 있는 구체적인 지도 사례도 소개했다.
조성만 교육장은 "한글 해득은 모든 학습의 출발점이자 학생의 성장과 학교생활 적응을 돕는 필수적인 기초"라며 "앞으로도 학생들의 발달 수준과 특성을 고려한 맞춤형 지원으로 기초학력을 보장하고 교육격차를 해소하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com