강성휘 목포시장, 법원 앞 1인 시위…"의대 선정 멈춰달라"

AI 핵심 요약beta
- 목포시 강성휘 시장이 14일 의대 후보대학 선정 공정성을 문제 삼아 시위했다.
- 법원에 집행정지 인용을 촉구하며 위법성과 불공정성을 규탄했다.
- 목포시는 추천안 재검토를 요구하며 반발 수위를 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 목포시장이 국립전남의대 후보대학 선정 과정의 공정성에 문제를 제기하며 법원에 집행정지 신청 인용을 촉구했다.
목포시는 강성휘 시장이 14일 광주지방법원 앞에서 국립의대 후보대학 선정 과정의 위법성과 불공정성을 규탄하는 1인 시위를 벌였다고 밝혔다.
이번 시위는 국립목포대학교가 전남광주통합특별시를 상대로 낸 '국립의과대학 신설 후보대학 선정·추천 처분 집행정지 신청'에 대해 법원이 공정하고 엄정한 판단을 내려달라는 취지다.
강 시장은 법원 앞에서 피켓을 들고 절차적 정의를 바로 세우고 서남권 지역민들의 염원을 고려해 집행정지 신청을 인용해 달라고 호소했다.
목포시는 그동안 교육부에 후보대학 추천안의 전면 재검토와 반려를 요구해왔다. 지난 4일에는 목포지역 국회의원과 통합시의원 및 시의원들과 공동 입장문을 발표했다.
5일에는 청와대 앞에서 강 시장과 김원이 국회의원 통합시의원 시의원 목포대 교수 등 12명이 삭발하며 반발 수위를 높였다. 9일에는 서남권 8개 시군 시장·군수와 공동 입장문을 내고 대통령실과 교육부 보건복지부 등에 추천안의 위법성과 불공정성을 알리는 공문도 전달했다.
강 시장은 "과정이 공정해야 결과에 승복할 수 있다"며 "심사 과정에 문제가 있다면 반드시 바로잡아야 한다"며 "의과대학 설립의 정당성과 공정성을 회복하고 36년간 이어진 서남권 주민들의 염원에 응답하는 길"이라고 강조했다.
ej7648@newspim.com