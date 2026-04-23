토스, 한국조폐공사와 블록체인 기반 인프라 구축 협력 나선다

지급결제 인프라 연계 협력… 결제 이용 편의성 개선

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 토스가 한국조폐공사와 블록체인 기반 결제 인프라 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 서울 서초동 토스 신논현 오피스에서 열린 토스와 한국조폐공사의 업무협약식에서 (왼쪽부터)이승건 토스 대표와 성창훈 한국조폐공사장이 기념 사진을 찍고 있는 모습. [사진=토스]2026.04.23 dedanhi@newspim.com

이번 협약을 통해 양사는 디지털 결제 이용 편의성을 높이고, 블록체인 기반 결제 인프라 도입과 연계를 공동으로 추진한다. 양사는 우선 지급결제 인프라를 연계해 사용자 결제 경험을 개선하고, 새로운 결제 방식 적용 가능성을 함께 검토할 예정이다. 양사는 신규 결제 모델 발굴과 인프라 구축으로 협력을 확대할 예정이다.

이번 협력은 민간 핀테크와 공공 지급결제 인프라를 연결하는 협력으로, 토스는 지난해 7월 기준 누적 가입자 수 3000만 명을 기반으로 간편 송금, 신용 조회, 환전 서비스 등을 제공해 왔으며, 한국조폐공사는 83개 지자체 지역화폐 운영 및 디지털 온누리상품권 운영사업 등 공공 결제 인프라를 운영해 왔다.

양사는 각자의 사용자 기반과 결제 인프라를 연계해 디지털 결제 환경을 확장해 나갈 계획이며, 중·장기적으로 예금토큰, 스테이블코인 등 토큰 기반 결제 수단을 활용한 실증사업도 공동으로 추진한다. 실제 결제 환경에서 적용 가능성을 검증하고, 사용자 맞춤형 결제 서비스로 확장해 나갈 예정이다. 이를 통해 차세대 디지털 화폐 생태계에서 민관이 함께 선도적 역할을 할 수 있는 기반을 마련하는 것이 목표다.

토스 관계자는 "이번 협약은 결제 인프라를 고도화하는 동시에 새로운 결제 방식의 가능성을 확인하는 계기가 될 것"이라며 "사용자 입장에서 더 간편하고 확장성 있는 결제 경험을 만들기 위한 협력을 이어 나가겠다"고 말했다.

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