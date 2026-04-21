토스·토스증권, 시각장애인 대상 금융교육 프로그램 시행

AI 핵심 요약beta
- 토스와 토스증권이 21일 시각장애인 금융교육을 시작했다.
- 장애인의 날 맞아 한국시각장애인복지관에서 다음 달 18일까지 4회 진행한다.
- 연금·절세·주식투자 중심으로 점자교안 제공해 접근성을 높인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
강의 자료, 점자교안과 확대활자 교재로 별도 제작
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 토스와 토스증권은 21일 한국시각장애인복지관에서 시각장애인을 위한 금융교육 프로그램을 진행한다고 밝혔다.
회사에 따르면 이번 교육은 4월 20일 '장애인의 날'을 맞아 실시하는 사회공헌 프로그램으로, 시각장애인의 금융 접근성을 높이기 위해 기획됐다. 교육은 한국시각장애인복지관에서 다음 달 18일까지 총 4회에 걸쳐 진행된다. 1회차 교육은 장애인의 날 당일 열렸다.
교육은 시각장애인이 실제 금융생활에서 필요로 하는 내용을 중심으로 금융 이해도와 자산관리 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다. 토스와 토스증권이 프로그램을 공동 기획했으며, 연금부터 투자까지 이어지는 구조의 교육과정을 통해 금융 전반에 대한 이해를 자연스럽게 확장할 수 있도록 했다.
프로그램은 회차별로 진행된다. 1회차에서는 국민연금, 개인연금, 퇴직연금 등 연금 구조와 활용 전략을 다뤘으며, 2회차에서는 소득 유형별 절세 전략과 금융상품 선택 기준을 안내할 예정이다.
3~4회차에서는 주식투자의 기본 개념과 실전 투자 전략 등을 단계적으로 교육한다. 특히 4회차 교육에는 토스증권 리서치센터가 참여해 축적된 투자 콘텐츠와 리서치 역량을 바탕으로 국내외 주식시장에 대한 분석과 인사이트를 제공할 계획이다.
강의 자료는 시각장애인이 강의 내용을 충분히 이해하고 활용할 수 있도록 점자교안과 확대활자 교재로 별도 제작해 제공된다.
토스 관계자는 "시각장애인이 금융을 이용하는 과정에서 겪는 불편은 정보 접근 단계에서부터 발생하는 경우가 많다"며 "접근성 기술과 금융교육을 함께 강화해 실제 이용 환경에서 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com