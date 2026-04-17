토스뱅크, 신규 고객 대상 '연 2% 금리' 프로모션 실시

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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 토스뱅크는 신규 고객을 대상으로 오는 6월 30일까지 토스뱅크 통장 우대금리 프로모션을 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 프로모션 기간 중 정해진 페이지를 통해 토스뱅크 통장을 개설한 신규 고객은 개설일로부터 3개월간 연 2%(세전) 금리 혜택을 받는다. 기본 금리 연 1%에 우대 금리 연 1%가 가산된 수치로 적용 한도는 없다.

토스뱅크의 핵심 특징인 '지금 이자받기' 서비스도 동일하게 적용된다. 이는 금융권 최초로 도입된 일 단위 이자 지급 방식으로, 고객이 원할 때 즉시 이자를 수령할 수 있다.

[사진=토스뱅크]

하루만 예치해도 이자가 발생하기에 생활비나 단기 여유자금을 유연하게 관리할 수 있으며 수령한 이자에 다시 이자가 붙어 복리 효과도 누릴 수 있다.

토스뱅크 통장은 만 14세 이상 고객이 가입할 수 있는 수시입출금 통장으로, 1인당 1계좌만 개설할 수 있다.

토스뱅크 관계자는 "토스뱅크 통장은 하루만 넣어도 이자가 쌓이고, 필요할 때 바로 이자를 받을 수 있도록 설계된 상품"이라며 "이번 프로모션을 통해 더 많은 신규 고객이 토스뱅크 통장의 편리함과 차별화된 금융 경험을 직접 체감할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com