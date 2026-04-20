토스뱅크, '전자점자 서비스' 개시...시각장애인 접근성 강화

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크가 20일 시각장애인을 위한 전자점자 서비스를 선보였다.
- 통장사본부터 적용해 금융 문서 전반으로 확대한다.
- 고객 의견 반영으로 앱에서 점자 파일 자동 변환해 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스뱅크는 전자점자 서비스를 선보인다고 20일 밝혔다. 시각장애 고객의 금융 정보 접근성을 높이기 위한 취지로 인터넷은행 최초다.
발급 빈도가 높은 통장사본을 시작으로 적용되며 향후 금융·증명 문서 전반으로 확대될 예정이다.
토스뱅크는 지난해 "금융 서류를 이메일로 받을 때 전자점자 파일도 함께 제공해달라"는 시각 장애 고객 의견을 접수했다. 음성 기반 스크린리더로는 숫자와 표 중심의 금융 정보를 정확히 이해하기 어렵다는데서 출발한 제안이었다.
전자점자 서비스는 모바일에서 발급되는 금융 문서를 점자 파일로 자동 변환해 제공하는 기능이다. 시각장애 고객은 점자정보단말기 등 보조기기를 통해 별도의 도움 없이 직접 내용을 확인할 수 있다. 숫자, 계좌 정보, 표 등 기존 음성 안내만으로는 전달이 어려웠던 정보까지 보다 명확하게 파악할 수 있도록 지원한다.
전자점자 서비스는 토스뱅크 앱에서 통장사본(계좌개설확인서) 발급하기 메뉴를 통해 이용할 수 있다. 스크린리더 사용자에게는 전자점자 문서 발급 안내가 진행되며, 이메일로 받기를 선택하면 점자 변환 문서와 PDF 파일을 함께 받아볼 수 있다.
토스뱅크 관계자는 "장애인의 날을 맞아 시각장애 고객의 금융 접근성을 높이는 서비스를 선보일 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 고객의 작은 의견도 놓치지 않고 누구나 차별 없이 금융을 이용할 수 있도록 접근성을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com