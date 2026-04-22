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[프로배구] 男배구대표팀, 14명 선발완료…진천서 담금질 시작

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  • 대한배구협회는 22일 남자배구 국가대표 14명을 선발했다.
  • 황택의 김관우 장지원 등으로 구성된 팀은 다음달 4일 진천 훈련을 시작한다.
  • 이사나예 감독이 이끌며 AVC컵 아시안게임 등 4개 대회 출전과 올림픽권 노린다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=남자배구 국가대표팀이 2026 각종 국제 대회를 대비해 14명을 선발해 국제 대회 준비에 총력을 다한다.

대한배구협회는 22일 "남자배구 국가대표 선수 14명을 선발하고 대표팀 운영에 돌입한다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 남자부 챔프전 우승을 이루고 자축하는 대한항공 선수단. [사진=KOVO] 2026.04.16 psoq1337@newspim.com

2026년 한국 남자배구 대표팀은 세터 황택의(KB손해보험) 김관우(대한항공), 리베로 장지원(KB손해보험) 김영준(우리카드), 아웃사이드히터 정한용 임재영(이상 대한항공) 임성진(KB손해보험) 이우진(삼성화재), 아포짓 임동혁(대한항공) 차지환(OK저축은행), 미들블러커 이상현(우리카드) 차영석(KB손해보험) 최준혁(대한항공) 박창성(OK저축은행) 등으로 구성됐다.

이날 선발된 선수단은 다음달 4일 진천 국가대표선수촌에서 훈련을 시작한다. 이후 25일부터 31일까지 중국 닝보에서 전지훈련을 진행한다. 그러면서 중국 남자대표팀과 합동훈련 및 연습경기를 통해 실전 감각을 끌어올린다.

이중 현대캐피탈 소속 선수들은 2026 AVC 챔피언스리그 참가 때문에 6월 선발 예정이다. 대표팀은 이런 선수단 운영 상황에 맞춰 전력을 구축할 예정이다.

이사나예 라미레즈 감독이 이끄는 남자배구대표팀은 AVC컵, 동아시아선수권, 아시아선수권, 아시아게임 등 총 4개 국제 대회에 출전한다.

남자배구대표팀은 2026 아시아선수권에서 우승해 2028 LA 올림픽 출전권을 목표로 한다. 또 2026 아이치-나고야 아시안게임에서는 2016 도하 아시안게임 이후 8년 만에 금메달을 정조준한다. 

willowdy@newspim.com

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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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