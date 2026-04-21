[프로배구] 배구연맹, V리그 새 타이틀 스폰서 흥국생명과 3년 계약

AI 핵심 요약beta
- 한국배구연맹이 21일 흥국생명을 V리그 타이틀 스폰서로 맞이했다.
- 김형표 흥국생명 대표와 신무철 사무총장이 협약서에 서명했다.
- 흥국생명은 2026-2027시즌부터 3시즌 동안 스폰서를 맡는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국배구연맹(KOVO)이 V리그의 새로운 타이틀 스폰서로 흥국생명을 맞이했다.
배구연맹은 21일 서울 마포구 상암동에 위치한 연맹 회의실에서 흥국생명과 V리그 타이틀 스폰서 업무 협약식을 진행했다고 밝혔다. 이날 행사에는 김형표 흥국생명 대표이사와 신무철 KOVO 사무총장이 참석해 협약서에 서명하며 공식적인 동행을 알렸다.
이번 계약에 따라 흥국생명은 2026-2027시즌부터 2028-2029시즌까지 총 3시즌 동안 V리그의 공식 타이틀 스폰서를 맡게 된다.
배구연맹은 기존 스폰서였던 진에어와 지난해 9월 1+1년 조건으로 계약을 체결했지만, 2025-2026시즌 종료 이후 재계약을 진행하지 않고 새로운 파트너를 물색해왔다. 그 결과 흥국생명과 손을 잡으며 리그의 새 출발을 선언했다.
흥국생명 측은 이번 협약에 대해 긍정적인 기대감을 드러냈다. 관계자는 "국민 스포츠로 자리 잡은 V리그와 함께할 수 있게 되어 매우 의미 있게 생각한다"라며 "스포츠를 통한 사회적 가치 창출은 물론, 팬들과의 접점을 넓히고 소통을 강화하는 데에도 힘쓰겠다"라고 전했다.
KOVO 역시 안정적인 후원 기반 확보에 대한 기대를 나타냈다. 연맹 관계자는 "흥국생명과의 협력을 통해 리그의 질적 수준을 한층 끌어올리고, 팬들이 더욱 만족할 수 있는 다양한 서비스와 콘텐츠를 제공하겠다"라고 밝혔다.
wcn05002@newspim.com