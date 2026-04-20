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신혜선·공명 '은밀한 감사', '밀착 감사'로 설렘과 웃음 잡는다

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  • 신혜선 공명 등이 20일 티빙 제작발표회 참석했다.
  • 오피스 감사실 배경 로맨틱 코미디 은밀한 감사 소개했다.
  • 감독 배우들 장르 융합 케미 현장 화목함 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 신혜선과 공명이 로맨틱 코미디 '은밀한 감사'로 만났다. 오피스를 배경으로 하지만 장르적 외연을 확장한 작품으로, 설렘과 유쾌함, 공감까지 동시에 겨냥한다.

'은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아(신혜선)와, 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준(공명)의 '밀착 감사 로맨스'를 그린다. 철저하게 감사하던 관계가 절절한 사랑으로 뒤바뀌는 '관계 역전' 서사와 함께, 다소 하찮고도 웃픈 사내 사건들을 파헤치는 감사실 문제적 3팀의 활약이 더해져 색다른 재미를 예고한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 은밀한 감사 신혜선, 공명. [사진=tvN] 2026.04.20 moonddo00@newspim.com

20일 티빙에서는 '은밀한 감사' 온라인 제작 발표회가 진행됐다. 이 자리에는 이수현 감독을 비롯한 신혜선, 공명, 김재욱, 홍화연 배우가 참석했다.

연출을 맡은 이수현 감독은 "딱딱한 오피스물이 아니라 결국 사람 이야기"라며 "회사라는 공간을 넘어 어느 조직에 속해 있든 공감할 수 있는 관계와 감정에 초점을 맞췄다"고 밝혔다. 특히 "에피소드 형식으로 전개되면서 코미디, 스릴러, 감성적인 이야기까지 장르가 유기적으로 섞인다"며 "한 장르에 치우치지 않고 자연스럽게 융화되도록 연출에 공을 들였다"고 강조했다. 이어 "시청자들이 직관적으로 즐길 수 있도록 하는 동시에, 멜로에 대한 기대를 충족시키기 위해 감정선도 밀도 있게 쌓아 올렸다"고 덧붙였다.

신혜선은 독종 감사실장 주인아 역으로 또 한 번의 변신에 나선다. 그는 "전작 '레이디 두아'가 어두운 결의 작품이어서 개인적으로도 분위기를 환기시키고 싶었다"며 "밝고 가벼운, 라이트한 드라마를 하고 싶은 시점에 '은밀한 감사'를 만나게 됐다"고 말했다. 이어 "주인아는 겉으로는 강단 있고 냉철하지만, 내면에는 여린 부분도 있는 인물"이라며 "인아가 하는 말은 대부분 옳지만, 그 안의 감정까지 함께 봐주셨으면 좋겠다"고 캐릭터에 대한 애정을 드러냈다.

공명은 완벽주의 성향의 감사실 에이스 노기준으로 분해 진지함과 코믹을 넘나드는 연기를 선보인다. 그는 "남자다운 매력이 느껴지는 캐릭터라 끌렸다"며 "신혜선과 함께하면 분명 재미있고 좋은 시너지가 날 것 같았다"고 출연 이유를 밝혔다.

이어 "초반에는 에이스다운 면모를 보여주지만, 이후 인아와 얽히며 감정적으로 변화하는 과정이 매력적"이라며 "보는 분들도 '공명이 이렇게 남자다웠나'라고 느낄 수 있도록 준비했다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 은밀한 감사 공명, 신혜선, 홍화연, 김재욱. [사진=tvN] 2026.04.20 moonddo00@newspim.com

김재욱은 "대본을 보자마자 꼭 해야겠다고 생각했다"며 작품에 대한 강한 확신을 드러냈고, 홍화연은 "도도하면서도 새침한 매력을 가진 캐릭터로, 기존과는 또 다른 모습을 보여드릴 수 있을 것"이라며 기대를 당부했다.

감독은 캐스팅 비하인드도 전했다. 그는 "신혜선은 코미디와 멜로를 모두 소화할 수 있는 배우라 200% 이상 해낼 것이라는 확신이 있었다"며 "러블리함과 담백함이 공존하는 인아의 매력을 가장 잘 표현할 수 있는 배우"라고 말했다. 공명에 대해서는 "초반의 엘리트 이미지에서 점차 감정적으로 흔들리는 모습을 사랑스럽게 보여주길 바랐고, 공명을 만나 캐릭터가 배가됐다"고 설명했다.

이어 "김재욱은 대본 단계부터 1순위였을 만큼 존재감 자체로 극의 중심을 잡아주는 배우"라며 "홍화연 역시 캐릭터 설정상 비주얼과 연기 모두 중요한데, 기대 이상을 보여줬다"고 덧붙였다.

무엇보다 현장 분위기도 작품의 완성도를 끌어올린 요소로 꼽힌다. 신혜선은 "처음 만났을 때부터 10년 지기처럼 편안했다"며 "스태프들도 분위기를 잘 만들어줘 늘 화목하게 촬영했다"고 말했다.

공명은 "촬영 현장을 떠올리면 가장 먼저 스태프들이 생각날 정도로 편안했다"고 전했고, 김재욱 역시 "연기 걱정보다도 이 사람들이 있는 현장에 빨리 가고 싶다는 생각이 들었다"고 회상했다. 홍화연 또한 "서로 장난도 치고 칭찬도 아끼지 않는 분위기라 촬영 가는 길이 늘 즐거웠다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 은밀한 감사 김재욱, 홍화연. [사진=tvN] 2026.04.20 moonddo00@newspim.com

이정현 감독은 "에피소드물이다보니 특별 출연에 공을 많이 들였다. 이정은, 박하선, 표예진 등이 흔쾌히 출연해줬다. 감사하다"며 기대감을 높였다. 

끝으로 공명은 "3팀 배우들의 케미를 봐주시면 우리 드라마를 다양하게 즐기실 수 있을 것"이라고 했다. 이어 김재욱은 "오피스물이다보니 남자 둘은 수트를 계속 입는다. 그 속에서도 다양한 패션의 재미가 있다. 옷 좋아하시는 분들은 그쪽에서도 재미를 느끼실 수 있을 것"이라고 전했다.

홍화연은 "매회마다 인물마다 마음속에서 소용돌이가 친다. 감정선은 따라간다면 재밌게 볼 수 있을 것"이라고 말했다.

'은밀한 감사'는 오는 25일 밤 9시 10분 첫 방송된다.

moonddo00@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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