신혜선·공명 '은밀한 감사', '밀착 감사'로 설렘과 웃음 잡는다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 신혜선과 공명이 로맨틱 코미디 '은밀한 감사'로 만났다. 오피스를 배경으로 하지만 장르적 외연을 확장한 작품으로, 설렘과 유쾌함, 공감까지 동시에 겨냥한다.

'은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아(신혜선)와, 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준(공명)의 '밀착 감사 로맨스'를 그린다. 철저하게 감사하던 관계가 절절한 사랑으로 뒤바뀌는 '관계 역전' 서사와 함께, 다소 하찮고도 웃픈 사내 사건들을 파헤치는 감사실 문제적 3팀의 활약이 더해져 색다른 재미를 예고한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 은밀한 감사 신혜선, 공명. [사진=tvN] 2026.04.20 moonddo00@newspim.com

20일 티빙에서는 '은밀한 감사' 온라인 제작 발표회가 진행됐다. 이 자리에는 이수현 감독을 비롯한 신혜선, 공명, 김재욱, 홍화연 배우가 참석했다.

연출을 맡은 이수현 감독은 "딱딱한 오피스물이 아니라 결국 사람 이야기"라며 "회사라는 공간을 넘어 어느 조직에 속해 있든 공감할 수 있는 관계와 감정에 초점을 맞췄다"고 밝혔다. 특히 "에피소드 형식으로 전개되면서 코미디, 스릴러, 감성적인 이야기까지 장르가 유기적으로 섞인다"며 "한 장르에 치우치지 않고 자연스럽게 융화되도록 연출에 공을 들였다"고 강조했다. 이어 "시청자들이 직관적으로 즐길 수 있도록 하는 동시에, 멜로에 대한 기대를 충족시키기 위해 감정선도 밀도 있게 쌓아 올렸다"고 덧붙였다.

신혜선은 독종 감사실장 주인아 역으로 또 한 번의 변신에 나선다. 그는 "전작 '레이디 두아'가 어두운 결의 작품이어서 개인적으로도 분위기를 환기시키고 싶었다"며 "밝고 가벼운, 라이트한 드라마를 하고 싶은 시점에 '은밀한 감사'를 만나게 됐다"고 말했다. 이어 "주인아는 겉으로는 강단 있고 냉철하지만, 내면에는 여린 부분도 있는 인물"이라며 "인아가 하는 말은 대부분 옳지만, 그 안의 감정까지 함께 봐주셨으면 좋겠다"고 캐릭터에 대한 애정을 드러냈다.

공명은 완벽주의 성향의 감사실 에이스 노기준으로 분해 진지함과 코믹을 넘나드는 연기를 선보인다. 그는 "남자다운 매력이 느껴지는 캐릭터라 끌렸다"며 "신혜선과 함께하면 분명 재미있고 좋은 시너지가 날 것 같았다"고 출연 이유를 밝혔다.

이어 "초반에는 에이스다운 면모를 보여주지만, 이후 인아와 얽히며 감정적으로 변화하는 과정이 매력적"이라며 "보는 분들도 '공명이 이렇게 남자다웠나'라고 느낄 수 있도록 준비했다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 은밀한 감사 공명, 신혜선, 홍화연, 김재욱. [사진=tvN] 2026.04.20 moonddo00@newspim.com

김재욱은 "대본을 보자마자 꼭 해야겠다고 생각했다"며 작품에 대한 강한 확신을 드러냈고, 홍화연은 "도도하면서도 새침한 매력을 가진 캐릭터로, 기존과는 또 다른 모습을 보여드릴 수 있을 것"이라며 기대를 당부했다.

감독은 캐스팅 비하인드도 전했다. 그는 "신혜선은 코미디와 멜로를 모두 소화할 수 있는 배우라 200% 이상 해낼 것이라는 확신이 있었다"며 "러블리함과 담백함이 공존하는 인아의 매력을 가장 잘 표현할 수 있는 배우"라고 말했다. 공명에 대해서는 "초반의 엘리트 이미지에서 점차 감정적으로 흔들리는 모습을 사랑스럽게 보여주길 바랐고, 공명을 만나 캐릭터가 배가됐다"고 설명했다.

이어 "김재욱은 대본 단계부터 1순위였을 만큼 존재감 자체로 극의 중심을 잡아주는 배우"라며 "홍화연 역시 캐릭터 설정상 비주얼과 연기 모두 중요한데, 기대 이상을 보여줬다"고 덧붙였다.

무엇보다 현장 분위기도 작품의 완성도를 끌어올린 요소로 꼽힌다. 신혜선은 "처음 만났을 때부터 10년 지기처럼 편안했다"며 "스태프들도 분위기를 잘 만들어줘 늘 화목하게 촬영했다"고 말했다.

공명은 "촬영 현장을 떠올리면 가장 먼저 스태프들이 생각날 정도로 편안했다"고 전했고, 김재욱 역시 "연기 걱정보다도 이 사람들이 있는 현장에 빨리 가고 싶다는 생각이 들었다"고 회상했다. 홍화연 또한 "서로 장난도 치고 칭찬도 아끼지 않는 분위기라 촬영 가는 길이 늘 즐거웠다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 은밀한 감사 김재욱, 홍화연. [사진=tvN] 2026.04.20 moonddo00@newspim.com

이정현 감독은 "에피소드물이다보니 특별 출연에 공을 많이 들였다. 이정은, 박하선, 표예진 등이 흔쾌히 출연해줬다. 감사하다"며 기대감을 높였다.

끝으로 공명은 "3팀 배우들의 케미를 봐주시면 우리 드라마를 다양하게 즐기실 수 있을 것"이라고 했다. 이어 김재욱은 "오피스물이다보니 남자 둘은 수트를 계속 입는다. 그 속에서도 다양한 패션의 재미가 있다. 옷 좋아하시는 분들은 그쪽에서도 재미를 느끼실 수 있을 것"이라고 전했다.

홍화연은 "매회마다 인물마다 마음속에서 소용돌이가 친다. 감정선은 따라간다면 재밌게 볼 수 있을 것"이라고 말했다.

'은밀한 감사'는 오는 25일 밤 9시 10분 첫 방송된다.

moonddo00@newspim.com