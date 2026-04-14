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'은밀한 감사' 김재욱, 완벽한 수트핏…재벌 3세 아우라

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  • 김재욱이 14일 tvN '은밀한 감사'에서 재벌 3세 전재열 스틸컷을 공개했다.
  • 완벽함 속 고독을 감춘 전재열 캐릭터로 묵직한 존재감을 예고했다.
  • 25일 첫 방송 드라마는 감사팀 로맨스와 풍기문란 조사를 그린다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김재욱이 '은밀한 감사'에서 완벽함 뒤에 고독을 감춘 재벌 3세로 변신, 묵직한 존재감을 예고했다.

오는 25일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사'측은, 완벽함 속 은밀한 고독을 감춘 재벌 3세 '전재열' 그 자체로 변신한 김재욱의 스틸컷을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 은밀한 감사 김재욱 캐릭터 스틸컷. [사진=tvN] 2026.04.14 moonddo00@newspim.com

'은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아(신혜선)와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준(공명)의 아슬아슬한 밀착감사 로맨스다. 철저하게 감사하다 절절하게 사랑에 빠지는 주인아와 노기준의 관계 역전 로맨스, 그리고 조금은 하찮고 때로는 웃프기까지한 사내 풍기문란을 조사하는 감사실 문제적 3팀의 고군분투가 유쾌하고도 흥미롭게 펼쳐진다.

'그놈은 흑염룡' 이수현 감독이 메가폰을 잡고, '일타스캔들' 여은호 작가와 '로코 대가' 양희승 크리에이터가 의기투합해 완성도를 높인다. 무엇보다 신혜선, 공명, 김재욱, 홍화연 등 믿고 보는 배우들의 만남은 기대감에 더욱 불을 지핀다.

김재욱은 '해무그룹' 총괄부회장이자, 실력과 인성을 모두 갖춘 재벌 3세 '전재열'로 분해 극의 한 축을 책임진다. 모든 것을 다 가진 듯 보이지만 화려한 이면에 남모를 상처를 가진 인물. 완벽함 속 철저히 감춰둔 그의 진심은 무엇일지, 쉽게 속내를 드러내지 않는 전재열의 면모를 그려낼 김재욱의 열연에 기대를 모은다.

그런 가운데 공개된 사진 속 전재열은 고고한 카리스마로 시선을 압도한다. 완벽한 수트핏을 뽐내며 로비를 걸어오는 그의 여유로운 발걸음이 눈길을 끈다. 언제 어디서든 한 치의 흐트러짐 없는 자태를 유지하는 모습과 달리, 어쩐지 처연해 보이는 그의 눈빛도 포착돼 호기심을 자극한다. 과연 은밀한 비밀을 감추고 있는 전재열의 사연은 무엇일지, 주인아와 노기준과는 어떻게 얽히게 될지 궁금증을 증폭시킨다.

김재욱은 "'사내 풍기문란 전담 감사팀'이라는 생소한 설정이 흥미로웠다. 대본도 속도감 있게 전개되어 쉽게 읽혔던 작품"이라면서 "회차별로 다양한 에피소드가 펼쳐진다. 지극히 현실적인 사건들이 그럴 법한 캐릭터들과 관계성으로 리얼하게 그려져 몰입도가 높았고, 그 안에서 업무를 수행하며 가까워지는 두 주인공이 정말 매력적이다"라고 전했다.

이어 '전재열'이라는 인물에 대해 "기업을 이끌어 가야 하는 무거운 책임감을 가진 인물"이라며 "그 무게나 기업 승계를 위한 치열한 경쟁에서 오는 날카로움을 다른 사람들에게 보이면 안 되기에 언제나 여유 있고 리더다운 모습을 유지하는 반면, 큰 결핍과 과거의 선택에 대한 후회가 공존하는 외로운 사람"이라고 밝혀 궁금증을 더했다.

moonddo00@newspim.com

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