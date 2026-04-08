'은밀한 감사', 캐릭터 포스터 공개…비밀 품은 4인의 관계

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 오는 25일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사'가 4인 4색 캐릭터의 매력을 담은 포스터를 공개했다. 각기 다른 비밀과 시선을 지닌 인물들이 만들어낼 밀착 로맨스에 기대가 쏠린다.

'은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준의 아슬아슬한 밀착감사 로맨스다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 은밀한 감사 포스터. [사진=tvN] 2026.04.08 moonddo00@newspim.com

철저하게 감사하다 절절하게 사랑에 빠지는 주인아와 노기준의 관계 역전 로맨스, 그리고 조금은 하찮고 때로는 웃프기까지한 사내 풍기문란을 조사하는 감사실 문제적 3팀의 고군분투가 유쾌하고도 흥미롭게 펼쳐진다. '그놈은 흑염룡' 이수현 감독이 메가폰을 잡고, '일타 스캔들' 여은호 작가와 '로코 대가' 양희승 크리에이터가 의기투합해 완성도를 높인다.

그런 가운데 공개된 캐릭터 포스터는 사무실 유리창 너머 4인 4색의 '은밀한' 시선으로 호기심을 자극한다. 먼저 '주인아'의 흐트러짐 없는 비주얼과 날카로운 눈빛에서 감사실 실장의 남다른 카리스마가 느껴진다. '최연소 여성 임원'이라는 타이틀을 거머쥘 만큼 일에 관해서라면 한 치의 오차도 허용하지 않는 주인아는 원칙주의 '독종'이다. 여기에 '은밀한 비밀을 간직한 또라이 감사실장'이라는 문구는 겉으로는 세상 까칠해 보이지만, 누구에게도 말 못 할 비밀을 품고 살아가는 '주인아'의 캐릭터를 더욱 궁금케 한다.

주인아의 '픽'으로 하루아침에 사내 가십을 담당하는 'PM(풍기문란)' 업무를 맡게 된 '노기준'의 캐릭터 포스터 역시 흥미롭다. 유리창에 바짝 붙어 누군가를 집요하게 응시하는 노기준에 더해진 '은밀히 상사의 비밀을 파헤치는 감사팀 에이스'라는 문구는 탄탄대로의 일상에 날벼락을 가져온 '주인아'와의 파란만장한 관계 역전을 기대케 한다. 위세 당당한 일들을 도맡아 해오던 감사 1팀에서 특진을 앞둔 찰나, 예측 불가한 주인아의 등판과 함께 문제적 감사 3팀으로 좌천된 노기준에게 어떤 변화의 바람이 불지 궁금해진다.

'해무그룹' 부회장 전재열의 깊고도 여유로운 눈빛은 설렘을 더한다. 유리창 너머로도 숨겨지지 않는 전재열의 고고한 카리스마가 '완벽함 속 은밀하게 고독을 감춘 부회장'이라는 문구와 대비를 이루며 묘한 텐션을 자아낸다. 모든 것을 다 가진 듯 보이지만 화려한 이면에 남모를 상처를 가진 그가 철저히 감춰둔 진심은 무엇일지 궁금해진다.

전재열의 비서 '박아정'의 존재감도 남다르다. 업무 중에도 자꾸만 어딘가로 시선을 빼앗기는 박아정. '은밀한 시선 끝에 신비함을 감춘 비서'라는 문구는 그 시선의 끝에 누가 있을지 기대가 쏠린다. 사내 공식 여신이지만 누구에게도 쉽사리 마음을 주지 않던 박아정은 처음으로 아무 조건 없이 비빌 언덕이 되어준 사람을 만나 큰 변화를 마주한다.

신혜선, 공명, 김재욱, 홍화연의 케미스트리에 기대와 관심이 뜨겁다. 신혜선은 "촬영 현장이 늘 화기애애했다. 편안하고 즐거운 분위기 속 즐겁게 촬영할 수 있었다"라고 밝혔다. 공명 역시 "좋았던 현장 분위기가 자연스럽게 팀워크로 이어진 것 같다. 김재욱 선배님, 홍화연 배우까지 함께 만날 때마다 너무 즐거운 분위기였다"라고 전했다.

김재욱은 "배우들은 물론 함께하는 스태프분들도 모두 호흡이 잘 맞아서 언제나 현장 가는 발걸음이 가볍고 경쾌했다"라면서 "늘 가고 싶은 현장을 만들어 주신 감독님께 감사하다"라고 신뢰를 드러냈다. 이어 홍화연은 "선배님들께서 편하게 대해 주셔서 현장에서 금방 적응할 수 있었고, 좋은 현장 분위기 덕분에 '박아정'이라는 인물의 내면을 표현하는 부분에서도 더 자신감을 가지고 연기할 수 있었던 것 같다"라고 전해 기대감을 높였다.

한편, tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사'는 오는 25일 밤 9시 10분 첫 방송된다.

moonddo00@newspim.com