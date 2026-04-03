신혜선·공명 '은밀한 감사', 상극 케미 속 싹트는 로맨스

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사'가 신혜선과 공명의 상극 케미스트리로 기대감을 끌어올렸다.

오는 25일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사' 측은, 주인아(신혜선)와 노기준(공명)의 범상치 않은 콤비 케미스트리를 예고하는 스틸컷을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 은밀한 감사 스틸컷. [사진=tvN] 2026.04.03 moonddo00@newspim.com

'은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준의 아슬아슬한 밀착감사 로맨스다.

철저하게 감사하다 절절하게 사랑에 빠지는 주인아와 노기준의 관계 역전 로맨스, 그리고 조금은 하찮고 때로는 웃프기까지한 사내 풍기문란을 조사하는 감사실 문제적 3팀의 고군분투가 유쾌하고도 흥미롭게 펼쳐진다. '그놈은 흑염룡' 이수현 감독이 메가폰을 잡고, '일타 스캔들' 여은호 작가와 '로코 대가' 양희승 크리에이터가 의기투합해 완성도를 높인다. 무엇보다 신혜선, 공명, 김재욱, 홍화연 등 개성 충만한 배우들의 만남에 기대가 뜨겁다.

베일을 벗을수록 기대감이 높아지는 가운데, 이날 공개된 사진에는 주인아, 노기준의 다채로운 관계 모먼트가 담겨 호기심을 자극한다. 먼저 주인아와 노기준의 극과 극 분위기가 시선을 사로잡는다. '최연소 여성 임원'이라는 타이틀을 거머쥘 만큼 일에 관해서라면 한 치의 흐트러짐도 허용하지 않는 원칙주의 주인아. 그에게서 풍기는 남다른 아우라가 심상치 않다. 그런 주인아의 '픽'을 받아 하루아침에 문제적(?) 감사 3팀으로 좌천된 노기준의 영혼 상실한 모습은 '혐관'에서 시작한 두 사람의 관계 변화를 기대케 한다.

거침없이 현장을 누비며 감사실 '에이스 콤비'로 활약하는 모습도 포착됐다. 흔들림 없는 눈빛과 압도적인 카리스마로 단숨에 현장을 장악하는 주인아와 어쩐지 당혹감을 감추지 못하는 노기준의 표정이 흥미진진하다. 이어 어설프게 잠복 중인 두 사람의 모습도 눈길을 끈다. 주인아 타도를 외치다 은밀한 비밀을 숨긴 주인아에게 제대로 감겨버린 노기준. 사내 가십 처단을 위해 나선 은밀하고도 달콤한 팀플레이에 어떤 일들이 기다리고 있는 것인지, 변화를 맞을 이들의 관계성에 이목이 집중된다.

주인아와 노기준의 매력을 극대화할 신혜선, 공명의 케미스트리는 드라마 팬들을 설레게 하는 최고의 관전포인트. 신혜선은 "공명 배우는 굉장히 바르고 성실한 친구다. 덕분에 촬영 현장에서 편안하게 좋은 호흡을 맞출 수 있었다"라고 전했다.

공명 역시 "현장에서 선배님께서 너무 잘해주셨고, 연기 호흡이 정말 좋았다"라면서 "선배님의 캐릭터 소화력에 놀랐고, 같이 연기할 때 눈을 보고 호흡하는 순간들이 설레었다"라고 밝히며 강한 신뢰를 드러냈다.

주인아와 노기준의 관계를 관통하는 키워드를 '자석'과 '변수'라고 꼽은 신혜선은 "주인아와 노기준은 서로 극과 극의 성향을 가졌고, 원칙주의자인 주인아의 인생에 노기준이라는 예측 불가능한 인물이 나타나면서 모든 계획이 틀어지기 때문"이라고 설명했다. 이어 두 인물의 '상극 케미스트리'를 주목해달라는 공명은 "냉철하고 강인한 주인아와 인간미 넘치는 노기준이 처음에는 상극처럼 보이지만, 서로 다른 점이 오히려 끌림으로 이어지는 관계라고 생각한다"라고 전해 기대감을 높였다.

tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사'는 25일 밤 9시 10분 첫 방송 된다.

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