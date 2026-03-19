신혜선·공명 '은밀한 감사', 아슬하게 설레는 '밀착감사' 티저 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '은밀한 감사' 신혜선, 공명이 이제껏 본 적 없는 은밀한 감사에 돌입한다.
tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사'측은 19일, 사내 기피 대상 1호 '독종 감사실장' 주인아(신혜선)와 좌천된 감사실 에이스 노기준(공명)의 범상치 않은 공조가 궁금증을 자아내는 '밀착감사' 티저 영상을 공개했다.
'은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준의 아슬아슬한 밀착감사 로맨스다. 철저하게 감사하다 절절하게 사랑에 빠지는 주인아와 노기준의 관계 역전 로맨스, 그리고 조금은 하찮고 때로는 웃프기까지한 사내 풍기문란을 조사하는 감사실 문제적 3팀의 고군분투가 유쾌하고도 흥미롭게 펼쳐진다. '그놈은 흑염룡' 이수현 감독이 메가폰을 잡고, '일타 스캔들' 여은호 작가와 '로코 대가' 양희승 크리에이터가 의기투합해 완성도를 높인다. 무엇보다 신혜선, 공명, 김재욱, 홍화연의 신선한 만남에도 드라마 팬들의 뜨거운 기대가 쏟아지고 있다.
앞서 '사내 불륜 고발합니다'라는 파격 고발장이 담긴 '복사기 포스터'가 문제적 감사 3팀이 마주할 만만치 않은 사건들을 예고해 호기심을 자극했다면, 이날 공개된 '밀착감사' 티저 영상은 주인아와 노기준의 달콤하고 살벌한 공조를 기대케 한다.
먼저, 주인아가 돌아온다는 소식에 술렁이는 사내 풍경은 찍히면 아웃이라서 '주인아웃', 반항하면 처참히 밟히니 '주지처참' 이라는 별명에 걸맞은 그의 무시무시한 존재감을 짐작게 한다. 그런 주인아가 완벽했던 노기준의 인생에 '빅 엿'을 날리며 등장한다. 무슨 영문인지 주인아가 노기준을 콕 집어 사내 불륜을 적발하는 문제적 감사 3팀으로 보낸 것. "완전 에이스인데 왜?"라는 노기준의 짠내 나는 현실 부정이 웃음을 자아낸다. 그렇게 노기준은 숙적(?) 주인아와 함께 은밀하고도 아슬아슬한 공조를 시작한다. 여기에 '직원들의 은밀한 사생활을 적발하고 그녀의 은밀한 비밀도 파헤친다'라는 문구는 이들 관계에 궁금증을 더한다. 주인아를 끝장낼 카드를 손에 쥐기 위한 노기준의 눈물겨운 사투 역시 흥미롭다.
그런가 하면, 주인아와 관계 역전을 기대케 하는 반전도 포착됐다. 직원들의 은밀한 사생활을 적발하기 위해 에이스 본능을 발동한 짜릿한 팀플레이에 이어진 "예뻤어요. 실장님이"라는 노기준의 깜짝 발언은 관계 역전 로맨스를 더욱 기대케 한다.
신혜선은 은밀한 비밀을 숨긴 달콤살벌한 감사실 실장 '주인아' 역으로 변신한다. '최연소 여성 임원'이라는 타이틀을 거머쥘 만큼 일에 관해서라면 한 치의 흐트러짐도 허용하지 않는 원칙주의 주인아는 노기준과 얽히며 혼돈의 오피스 라이프를 마주하는 인물. 믿고 보는 신혜선이 완성할 또 하나의 인생 캐릭터가 기대된다. 감사실 에이스에서 '주인아 픽'으로 사내 풍기문란 저격수가 된 '노기준'은 공명이 열연한다. 주인아 타도를 외치다 제대로 감겨버린 에이스 노기준의 허당미 넘치는 반전 매력을 극대화할 공명의 열연에도 이목이 집중된다.
tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사'는 오는 4월 25일 밤 9시 10분 첫 방송 된다.
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