신혜선·공명, '은밀한 감사' 관계 역전 로맨스…아찔한 텐션 폭발

AI 핵심 요약beta
- tvN 은밀한 감사 측이 9일 신혜선 공명 관계역전 티저 공개했다.
- 주인아와 노기준 상하관계가 뒤집히며 아슬아슬한 로맨스 예고한다.
- 25일 밤 9시 10분 tvN에서 첫 방송된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = tvN 새 토일드라마 은밀한 감사가 신혜선과 공명의 관계 역전 로맨스를 예고하며 기대감을 끌어올렸다.
오는 25일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사'측은, 주인아(신혜선)와 노기준(공명)의 '관계역전'을 그리는 티저 영상을 공개했다. 두 사람의 상하관계가 한순간 뒤바뀐 뜻밖의 후폭풍을 맞은 주인아의 변화가 궁금증을 증폭시킨다.
'은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준의 아슬아슬한 밀착감사 로맨스다. 철저하게 감사하다 절절하게 사랑에 빠지는 주인아와 노기준의 관계 역전 로맨스, 그리고 조금은 하찮고 때로는 웃프기까지한 사내 풍기문란을 조사하는 감사실 문제적 3팀의 고군분투가 유쾌하고도 흥미롭게 펼쳐진다.
'그놈은 흑염룡' 이수현 감독이 메가폰을 잡고, '일타 스캔들' 여은호 작가와 '로코 대가' 양희승 크리에이터가 의기투합해 완성도를 높인다. 무엇보다 신혜선, 공명, 김재욱, 홍화연의 신선한 만남에도 드라마 팬들의 뜨거운 관심이 쏟아지고 있다.
앞서 공개된 '상하관계' 티저 영상에서 '악몽'같은 상사 주인아의 등판으로 노기준의 짠내 나는 오피스 라이프를 기대케 했다면, 이날 공개된 '관계역전' 티저 영상은 주인아를 향해 성큼 다가서는 노기준의 직진 모먼트가 담겨 있어 눈길을 끈다. 주인아의 '픽'으로 문제적 감사 3팀으로 좌천된 노기준. 그로 인해 주인아 타도를 외치던 모습과 달리, 주인아에게 전에 없던 감정을 느끼는 그의 얼굴이 호기심을 자극한다. 왠지 계속 엮이고, 자꾸만 보게 되고, 자신도 모르게 신경 쓰이는 주인아에 노기준의 머릿속은 걷잡을 수 없이 뒤엉킨다.
이어 한층 가까워진 두 사람 사이 포착된 아슬아슬한 로맨스 기류가 보는 이들의 설렘 지수를 높인다. "갑자기 그럴 수 있나. 원래 알던 사이에 그렇게 문득 반하는 거 말이야"라는 노기준의 의미심장한 말과 함께, 주인아를 바라보는 그의 짙어진 눈빛이 흥미롭다. 보면 볼수록 훅 들어오는 노기준에 당황한 기색이 역력한 주인아의 변화도 시선을 사로잡는다. 점점 관계의 주도권이 뒤집히고, 어쩐지 아찔한 텐션이 감도는 두 사람. 주인아를 향해 이미 눈치챘을 거라며 던지는 노기준의 저돌적인 고백은 이들의 로맨스를 더욱 궁금하게 만든다.
한편, tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사'는 25일 밤 9시 10분 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com