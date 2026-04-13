'은밀한 감사' 공명, 좌천된 감사실 에이스로 변신

4월 25일 첫방송 '은밀한 감사'

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 공명이 '은밀한 감사'에서 진지함과 코믹을 넘나드는 반전 매력으로 시청자들과 만난다.

오는 25일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사' 측은, 풍기문란(PM) 담당자로 좌천된 감사실 에이스 '노기준'으로 완벽 몰입한 공명의 스틸컷을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 은밀한 감사 공명 스틸컷. [사진=tvN] 2026.04.13 moonddo00@newspim.com

'은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아(신혜선)와 한순간에 사내 풍기문란적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준(공명)의 아슬아슬한 밀착감사 로맨스다. 철저하게 감사하다 절절하게 사랑에 빠지는 주인아와 노기준의 관계 역전 로맨스, 그리고 조금은 하찮고 때로는 웃프기까지한 사내 풍기문란을 조사하는 감사실 문제적 3팀의 고군분투가 유쾌하고도 흥미롭게 펼쳐진다.

'그놈은 흑염룡' 이수현 감독이 메가폰을 잡고, '일타 스캔들' 여은호 작가와 '로코 대가' 양희승 크리에이터가 의기투합해 완성도를 높인다. 무엇보다 신혜선, 공명, 김재욱, 홍화연 등 개성 충만한 배우들의 만남은 드라마 팬들의 마음을 설레게 한다.

이날 공개된 사진 속 사무실에서 포착된 노기준의 프로페셔널한 분위기가 시선을 강탈한다. 상대를 꿰뚫어보는 듯한 깊고 날카로운 눈빛에서 '일잘러'로 소문난 감사실 에이스의 면모가 엿보인다. 그러나 이어지는 사진 속 엘리트의 품위는 온데간데없이, 전에 없던 짠내가 폭발하는 노기준의 모습이 눈길을 끈다. 무언가를 바라보는 절실한 표정이 궁금증을 높인다. 위세 당당한 일들을 도맡아 해오던 감사 1팀에서 승승장구하던 찰나, 독종 감사실장 주인아의 '픽'으로 문제적 감사 3팀으로 좌천된 노기준. 사내 가십을 담당하는 'PM' 업무를 맡게 된 그의 일상이 어떻게 뒤바뀔지 궁금해진다.

진지와 코믹을 오가는 노기준의 반전 매력을 극대화할 공명의 '착붙' 열연에 기대를 모은다. 공명은 출연을 결심하게 된 이유로 "이수현 감독님과 작품을 함께할 수 있어 좋았고, 처음 대본을 읽으면서 신혜선 선배님과 연기하면 얼마나 재미있을까 상상하며 읽었다. 그만큼 꼭 하고 싶었던 작품"이라고 전했다.

이어 "다른 오피스 로맨틱 코미디 작품과 다르게, 독특한 설정이 '은밀한 감사'만의 매력으로 시청자분들께 다가갈 수 있을 것 같다"고 밝혀 기대 심리를 자극했다.

'노기준'이라는 인물에 대해 "항상 자신감이 넘치고 어디서든 사랑받는 '사랑둥이'이자, 일도 잘하는 에이스다. 노기준의 분위기를 잘 표현해 내기 위해 옷 스타일부터 말투, 표정 같은 부분을 신경 써서 준비했던 것 같다"라고 전했다.

한편, tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사'는 25일 밤 9시 10분 첫 방송되며 HBO Max를 통해 아시아태평양 17개 국가 및 지역에서 공개, 글로벌 OTT 플랫폼 라쿠텐 비키로는 미주, 유럽, 중동, 인도, 오세아니아에서도 만나볼 수 있다. 일본에서는 유넥스트를 통해 시청 가능하다.

moonddo00@newspim.com