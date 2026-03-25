코스맥스그룹, 상반기 신입사원 공채…AI 활용 역량 우대

4월 6일까지 지주사 포함 관계사 공개채용

채용 콘텐츠·박람회 등 온오프라인 소통 확대

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 코스맥스그룹은 2026년 상반기 신입사원 공개 채용을 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 채용에는 지주사인 코스맥스비티아이와 ▲코스맥스 ▲코스맥스엔비티 ▲코스맥스바이오 ▲코스맥스네오 ▲코스맥스에이비 등 그룹 주요 관계사들이 참여한다.

코스맥스그룹은 2026년 상반기 신입사원 공개 채용을 진행한다고 25일 밝혔다. [사진=코스맥스 제공]

채용 직무는 연구혁신(R&I), 마케팅(영업), 해외영업, 전략마케팅, 디자인, 구매, 경영관리 등이며 지원자는 오는 4월 6일 오후 4시까지 코스맥스그룹 채용 홈페이지에서 접수하면 된다.

지원 대상은 4년제 정규대학(원) 졸업자 및 2026년 8월 졸업 예정자다. 전형은 서류전형, AI 역량검사(온라인) 및 실무면접, 최종면접, 채용검진을 거치며 최종 합격자는 오는 6월 중 입사하게 된다.

코스맥스그룹은 이번 공개 채용부터 우대사항에 AI 활용 역량을 추가했다. 자기소개서에도 AI 도구를 활용해 역량을 보완하거나 효율을 높인 경험이 있는 경우 이를 함께 서술하도록 했다.

지원자의 직무 이해도 향상을 위해 온라인 콘텐츠도 확대하고 있다. 올해는 캐치TV와 협업을 통해 '코스맥스 해외 영업사원의 하루'를 중심으로 사내 다양한 직무와 복지 제도를 소개한 영상을 공개했다. 공식 인스타그램 채널에는 임직원 소개 및 코스맥스의 주요 이슈를 접목한 숏폼 콘텐츠를 게재했다.

코스맥스그룹은 채용 홈페이지 내 온라인 직무 인터뷰 메뉴를 통해 직무 관련 정보를 상세하게 소개하고, 서울 시내 주요 대학에서 채용박람회 및 설명회를 운영하는 등 채용 관련 온·오프라인 소통 채널을 지속해서 확대할 예정이다.

코스맥스그룹 관계자는 "K-뷰티는 전 세계 화장품 시장의 판도를 바꾸며 변화와 혁신의 아이콘으로 자리 잡았다"며 "코스맥스그룹과 함께 속도와 유연성을 무기로 K-뷰티의 프리미엄 시대를 함께 개척하며 성장할 지원자들의 많은 관심을 바란다"고 밝혔다.

shl22@newspim.com