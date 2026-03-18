"건기식을 간식처럼"…코스맥스바이오, 씹어 먹는 '크런치탭' 개발

가벼운 식감으로 정제 삼키는 부담 없앤 신제형

필수 영양소 담아 다양한 맛·색상 설계 강점



[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 건강기능식품 연구·개발·생산(ODM) 기업 코스맥스바이오는 기존 츄어블 정제의 식감과 안정성을 크게 강화한 신제형 '크런치탭(CRUNCHI Tab™)'을 개발했다고 18일 밝혔다.

코스맥스바이오는 전통적인 정제에서 벗어나 젤리나 츄어블 정제 등 다채로운 제형에 대한 수요가 늘어나는 건기식 시장 변화에 발맞춰 기존 츄어블 정제의 한계를 보완하고 씹는 식감과 안정성을 동시에 확보하는 방향으로 크런치탭을 개발했다.

코스맥스바이오가 개발한 신제형 '크런치탭' 이미지. [사진=코스맥스바이오]

크런치탭은 겉은 바삭하고 속은 사각사각한 가벼운 식감을 통해 먹는 재미를 더한 제형으로 일반 정제와 차별화된 섭취 경험을 제공한다. 특히 간식 대체형 건기식에 적용하기 제격이다.

외부 충격으로 쉽게 부서지거나 변색되지 않도록 설계해 기능성과 형태 유지 측면에서도 안정성을 크게 향상시켰다. 식품업계 전반에 걸친 '제로' 식품 유행을 반영해 당류 부담을 줄이면서도 바삭한 식감을 그대로 살릴 수 있는 '슈가프리' 코팅도 제공한다.

크런치탭은 비타민, 마그네슘, 칼슘, 아연 등 필수 영양 성분부터 L-도파, 멜라토닌과 같은 멘털케어 소재나 콜라겐, 글루타치온등을 적용한 피부 관리 제품으로도 제조할 수 있어 다양한 성분에 유연하게 적용 가능하다.

소비자의 오감을 만족시킬 다양한 맛과 색상 설계도 강점이다. 소다, 복숭아, 망고, 파인애플 등 다양한 맛을 적용할 수 있으며 맛에 따라 색상도 선택할 수 있다.

코스맥스바이오 관계자는 "크런치탭은 정제 섭취에 부담을 느끼거나 간편한 건강 관리를 선호하는 소비자들을 겨냥한 제형"이라며 "앞으로 크런치탭에 적용 가능한 원료와 기능성을 지속해서 확대하고, 다양한 정제 색상 및 포장 구현을 위해 연구와 설비에 투자할 것"이라고 말했다.

shl22@newspim.com