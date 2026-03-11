코스맥스, 글로벌 ESG 평가 CDP·에코바디스서 '최고 등급'

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 글로벌 화장품 연구·개발·생산(ODM) 기업 코스맥스는 지난 10일 탄소정보공개프로젝트(CDP) 한국위원회가 주최한 '2025년 기후변화 대응·물 경영 우수기업' 시상식에서 물 경영 부문 최고 등급인 'A등급'을 획득했다고 11일 밝혔다.
코스맥스는 이번 시상식에서 수자원 관리의 우수성을 인정받아 필수 소비재 부문 '섹터 우수상'까지 수상하는 영예를 안았다.
CDP는 영국에 본부를 둔 글로벌 비영리기관으로, 다우존스지속가능경영지수(DJSI)와 함께 가장 신뢰받는 글로벌 지속가능성 평가지표로 꼽힌다. 코스맥스는 2017년부터 CDP에 참여해 왔으며 꾸준한 수자원 절약 및 수질오염 저감 활동을 통해 이번에 최고 등급인 A를 달성했다.
코스맥스는 CDP 성과 외에도 글로벌 ESG 평가 기관인 에코바디스로부터 국내 화장품 업계 처음으로 최고 등급인 '플래티넘'을 획득하며 글로벌 수준의 ESG 경영 역량을 증명했다. 에코바디스 플래티넘은 전 세계 평가 대상 기업 중 상위 1% 이내에 해당하는 최고 등급이다.
코스맥스는 지난해 '2050 탄소중립 로드맵'을 수립해 환경경영체계를 고도화하고 기후변화 관련 재무정보공개 협의체(TCFD) 보고서를 발간하는 등 기후 변화 대응에 적극적으로 나서고 있다. 아울러 공시 투명성 강화와 글로벌 스탠다드에 부합하는 인권 경영 및 공급망 관리 체계를 확립하여 공급망 리스크를 최소화하는 데 주력해 왔다.
코스맥스 관계자는 "CDP 물 경영 부문 A등급과 에코바디스 플래티넘 등급 획득은 코스맥스의 환경 경영 노력이 글로벌 표준을 선도하고 있음을 보여주는 결과"라며 "앞으로도 전 세계 5000여 고객사 및 협력사와 함께 지속 가능한 생태계를 구축하기 위해 사회적 책임을 다할 것"이라고 말했다.
shl22@newspim.com