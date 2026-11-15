전남광주 광산구, '인공지능 수기 고지서 자동화' 도입

AI 핵심 요약beta
- 광산구가 15일 18일부터 AI 수기 고지서 자동화 체계를 운영한다고 밝혔다.
- AI로 지방세 신고·과세 정보를 인식해 전산 자료로 자동 변환한다.
- 광산구는 세입 처리와 납부 확인의 신속성·정확성이 높아질 것으로 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 광산구가 오는 18일부터 '인공지능 수기 고지서 세입 처리 자동화 체계(시스템)'를 운영한다고 15일 밝혔다.
납세자의 지방세 신고 내용과 과세 정보 등을 인공지능(AI) 기술로 자동 인식해 전산 자료로 변환하는 방식이다.
수기 고지서는 주민이 직접 신고·납부하는 지방소득세, 주민세 등 일부 세목에서 활용된다.
기존에는 담당 공무원이 고지서에 적힌 정보를 일일이 확인한 뒤 전산에 입력하다 보니 처리에 많은 시간이 들었다.
이런 '수작업'의 수고가 인공지능 자동화 체계 도입으로 사라지게 된다.
무엇보다 세입 처리와 납부 확인이 신속하고 정확하게 이뤄져 주민의 지방세 납부 서비스 이용 편의가 향상될 것으로 기대된다.
광산구 관계자는 "인공지능 자동화 덕분에 반복적인 수작업 없이 신속하고 정확한 세입 관리를 할 수 있을 것으로 본다"며 "인공지능 등 디지털 기술을 적극적으로 활용해 세무 행정 효율성과 주민의 서비스 편의를 지속해서 높이겠다"고 밝혔다.
bless4ya@newspim.com