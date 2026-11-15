전남광주 장성군, 명품 '장성레몬' 국가 인증 획득

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지식재산처 '지리적 표시 증명포장' 등록

[장성=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 장성군의 아열대 과일 '장성레몬'이 국가가 인증한 지식재산권을 갖게 됐다.

15일 군에 따르면 최근 '장성레몬'이 지식재산처의 '지리적 표시 증명표장'에 등록됐다.

증명된 부문은 원산지와 품질 2건이다. '장성레몬'이 국가로부터 품질과 지리적인 명성을 공식 인정받았음을 의미한다.

장성레몬. [사진=장성군]

내륙에서 재배한 아열대 과일이 지리적 특성을 인정받았다는 데서 큰 의의를 찾을 수 있다. 기후 변화에 적극적으로 대응해 온 장성군의 아열대 농업 육성 정책이 결실을 맺은 셈이다.

고급 아열대 과일인 레몬은 비타민과 무기질, 항산화 성분인 리미노이드가 풍부해 건강과 미용에 도움이 된다. 신맛이 강한 특성상 생과로 먹기보다는 요리에 식재료로 사용하거나 청을 만든다.

문제는 껍질째 그대로 사용하는 경우가 많다는 데 있다. 수입산 레몬은 방부제와 왁스 처리가 되어 있어 세척 후 먹는다 해도 부담을 내려놓기 어렵다.

반면 '장성레몬'은 화학약품 처리를 하지 않아 남녀노소 누구나 안심하고 먹을 수 있으며 신선도가 뛰어나다. 시장에서 높은 가격에 거래되는 이유다.

그간 장성군은 레몬 주산지 육성을 위한 체계적으로 생산 기반 확충에 집중해 왔다.

레몬 하우스와 스마트팜 시설, 저탄소 난방기 등을 지원해 재배 환경을 개선하고, 농가에 전문 재배 기술도 보급했다.

농업인연구회 생산 활동 지원, 수확 후 관리까지 단계별 협력 기반 구축에도 힘썼다. 오늘날에는 국내 내륙지방 최대인 4㏊ 규모의 레몬 재배 단지를 구축하는 데 성공했다.

이번 '지리적 표시 증명표장' 등록을 위해서는 '장성레몬'의 품질적인 특성과 명성, 연관성을 객관적으로 입증하는 데 주력했다.

품질 특성 조사와 재배 역사 등에 관한 자료 보완, 해외 레몬 등록 사례 검토 등 다각적인 노력을 기울였으며, 자체적인 레몬 품질 관리 기준과 유지 및 관리 방안도 마련했다.

김한종 장성군수는 "이번 장성레몬의 지리적 표시 증명표장 등록은 뛰어난 품질과 지리적 특장점을 국가로부터 공식 인정받은 뜻깊은 쾌거"라며 "대한민국 대표 명품 아열대 과일로 자리매김할 수 있도록, 철저한 관리와 유통 판로 개척을 멈추지 않겠다"고 각오를 밝혔다.

bless4ya@newspim.com