광주서 30일 '자율주행차' 첫 운행…연말까지 120대 투입

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 15일 자율주행 실증 준비에 나섰다
- 광주권 도심 자율주행 실증차량은 30일부터 운행을 시작한다
- 연말까지 약 120대가 투입되며 운행 구간도 단계적으로 확대된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 오는 11월 30일부터 광주권 도심에 자율주행 실증차량이 달린다.
전남광주통합특별시는 15일 "실증 차량의 첫 운행을 앞두고 현장 준비에 만전을 기하고 있다"고 밝혔다.
자율주행 실증도시는 자율주행차가 실제 복잡한 도로교통 환경에서 다양한 주행 상황을 경험하며 기술 완성도를 높이는 사업이다.
초기 실증은 차량 통행이 적은 외곽지역의 넓은 도로를 중심으로 진행한다. 이후 기술 검증을 거쳐 이면도로 등으로 운행 구간을 단계적으로 확대할 계획이다.
차량 투입 규모는 참여기업별 운행 계획에 따라 순차적으로 늘릴 예정이다. 연말까지는 약 120대가 검증대에 오른다.
차량 운행 상태를 실시간으로 관제하는 '통합운영사무실'은 오는 17일 광주미래차모빌리티진흥원에서 운영을 시작한다.
참여 기업들이 사용할 사무공간도 마련돼 지난주부터 입주를 시작했다.
이와 함께 205면 규모의 전용 차고지와 전기차 충전시설도 이달 중 구축을 마칠 계획이다.
bless4ya@newspim.com