[핌in장충] '레오·장추안 37점 합작' 현대캐피탈, 우리카드 꺾고 4연승+선두 도약

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[장충=뉴스핌] 남정훈 기자 = 현대캐피탈이 막강한 공격력과 높이를 앞세워 우리카드의 돌풍을 잠재웠다. 개막전 패배 이후 파죽의 4연승을 달리며 단독 선두로 올라섰다.

현대캐피탈은 15일 서울 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 1라운드 우리카드와의 원정 경기에서 세트스코어 3-0(25-20 27-25 25-23)으로 완승했다.

[서울=뉴스핌] 현대캐피탈 선수들이 15일 열린 우리카드와의 경기에서 득점에 성공한 후 기뻐하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

이로써 현대캐피탈은 개막전 대한항공전 패배 이후 4연승을 질주하며 4승 1패(승점 12)를 기록했다. 한국전력(승점 9)을 제치고 리그 단독 선두로 도약했다.

반면 개막 3연승으로 상승세를 타던 우리카드는 시즌 첫 패배를 당하며 3승 1패(승점 8)로 3위에 머물렀다.

현대캐피탈은 레오나르도 레이바(등록명 레오)가 19점, 장추안이 18점을 올리며 승리를 이끌었다. 두 선수가 37점을 합작한 가운데 장추안은 65.38%의 높은 공격 성공률을 기록했다. 특히 블로킹에서 13-6으로 압도적인 우위를 점하며 높이의 차이를 보여줬다.

우리카드는 김동민과 김형근이 나란히 13점씩 올리며 분전했지만 외국인 선수 하파엘 아라우조(등록명 아라우조)의 공백을 극복하지 못했다. 직전 대한항공전에서 오른쪽 무릎을 다친 아라우조는 수술이 필요한 상황으로, 이날 경기에 출전하지 못했다.

박철우 우리카드 감독은 김동영을 선발 아포짓으로 기용했지만 현대캐피탈의 높은 블로킹에 고전했다. 이후 손유민과 김지한 등을 투입하며 변화를 시도했으나 승부처에서 결정력이 부족했다.

[서울=뉴스핌] 현대캐피탈의 장추안이 15일 열린 우리카드와의 경기에서 공격을 시도하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

1세트부터 현대캐피탈이 주도권을 잡았다. 레오와 장추안의 공격을 앞세워 리드를 유지했고, 우리카드가 추격할 때마다 블로킹과 서브로 흐름을 끊었다. 세트 막판 최민호의 서브 득점까지 더하며 25-20으로 기선을 제압했다.

2세트는 치열한 접전이었다. 우리카드는 김동민을 앞세워 반격에 나섰고, 김지한까지 투입하며 공격에 활력을 불어넣었다. 김동민의 블로킹으로 22-20까지 앞서며 세트 획득을 눈앞에 뒀다.

하지만 현대캐피탈의 뒷심이 강했다. 허수봉의 공격으로 23-23 동점을 만들었고, 김진영이 김동민의 백어택을 가로막으며 듀스 승부로 끌고 갔다. 이후 황승빈의 블로킹과 장추안의 공격으로 역전에 성공했고, 26-25에서 김지한의 공격 범실이 나오면서 2세트마저 가져갔다.

현대캐피탈은 2세트 도중 세터 이준협이 발목을 다치는 악재도 겪었다. 그러나 황승빈이 다시 코트에 들어와 경기 운영을 책임지며 흔들림을 최소화했다.

[서울=뉴스핌] 현대캐피탈의 레오가 15일 열린 우리카드와의 경기에서 공격을 시도하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

3세트에서도 우리카드의 저항은 거셌다. 김형근의 연속 득점과 조근호의 서브를 앞세워 19-16까지 달아나며 반격의 기회를 잡았다.

하지만 현대캐피탈은 레오의 공격과 서브로 추격에 나섰다. 상대 범실과 블로킹을 묶어 20-19로 경기를 뒤집었고, 22-22로 맞선 승부처에서도 집중력을 발휘하며 25-23으로 경기를 끝냈다.

현대캐피탈은 공격과 블로킹에서 우위를 보인 것은 물론, 접전 상황에서도 높은 집중력을 유지하며 승점 3을 챙겼다. 반면 우리카드는 아라우조의 부재 속에서도 끈질긴 경기력을 선보였지만 중요한 순간마다 한 방이 부족해 연승 행진을 마감했다.

wcn05002@newspim.com