KTX-SRT 통합 두 달…전남광주 열차 이용객 9.2% 증가

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 15일 호남·전라선 이용객 증가를 발표했다
- 9~10월 주요 역 이용객은 311만5574명으로 9.2% 늘었다
- 고속열차 운행 확대에 따라 하루 최대 7333석이 추가 공급됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = KTX·SRT 통합 이후 호남선·전라선 열차 이용객이 증가한 것으로 나타났다.
15일 전남광주통합특별시에 따르면 지난 9~10월 광주송정·목포·나주·순천·여수엑스포역 등 열차 이용객은 311만5574명으로 전년 동기보다 26만 1320명(9.2%) 늘었다.
호남선에서는 호남권 최대 거점역인 광주송정역 이용객이 9~10월 두달간 160만 132명으로 전년과 비교해 9만 4903명(6.3%) 증가했다.
목포역은 같은 기간 50만 765명이 이용해 8만 9905명(21.9%) 늘어 전남광주 역사 가운데 가장 높은 증가율을 기록했다.
나주역도 22만 7121명이 이용해 8117명(3.7%) 늘었다.
전라선에서는 순천역과 여수엑스포역 이용객이 각각 52만 5786명, 26만 1770명으로 전년보다 4만 8671명(10.2%), 1만 9724명(8.1%) 늘어나는 등 전남광주 전반에서 증가세가 확인됐다.
고속철도 통합으로 호남선·전라선 고속열차 운행이 늘어난 탓이다.
호남선은 하루 운행횟수가 주중(월~목) 95회에서 100회로, 주말(금~일) 96회에서 100회로 늘어 하루 최대 4822석이 추가 공급되고 있다.
전라선도 주중 40회에서 45회, 주말 45회에서 54회로 늘어 하루 최대 2511석이 늘어났다.
김영선 통합교통국장은 "그동안 지역민이 겪어온 좌석난 해소 효과가 수치로 확인되고 있다"며 "호남권 고속열차 추가 증편이 이뤄질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.
bless4ya@newspim.com