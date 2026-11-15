U-21 축구대표, 멕시코와 비공개 친선경기서 0-0 비겨

AI 핵심 요약beta
- 한국 U-21 축구대표팀이 14일 멕시코와 친선경기에서 0-0 무승부를 기록했다
- 한국은 전방 압박과 세트피스로 맞섰지만 결정력 부족으로 득점에 실패했다
- 대표팀은 17일 멕시코와 공개 친선경기 2차전을 치른다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 향해 닻을 올린 남자 21세 이하(U-21) 축구대표팀이 북중미 강호 멕시코를 상대로 팽팽한 접전 끝에 승부를 가리지 못했다.
김은중 감독이 이끄는 U-21 대표팀은 14일 오후 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 멕시코와의 비공개 친선경기 1차전에서 0-0 무승부를 기록했다.
한국은 4-1-4-1 포메이션으로 멕시코에 맞섰다. 최전방 원톱에 김결(수원 삼성)을 배치하고 김도윤(수원FC), 손승민(대구FC), 성예건(부천FC 1995), 윤도영(마그데부르크)이 2선에서 공격을 지원했다. 중원은 박혜성(부산 아이파크)이 조율했으며 포백 수비라인은 신일연(충남아산), 고종현(수원 삼성), 권기민(제주 SK), 이건희(수원 삼성)로 꾸렸다. 골키퍼 장갑은 김민승(파주FC)이 꼈다.
한국은 전반 초반부터 강한 전방 압박으로 멕시코의 빌드업 실수를 유도하며 주도권을 잡았다. 중반 이후 양 팀의 공방전이 팽팽하게 이어진 가운데 후반 초반에는 멕시코에 연달아 슈팅 기회를 내주며 위기를 맞았으나 실점 없이 넘겼다.
김은중 감독은 후반 들어 교체 카드를 꺼내 들며 분위기 반전을 꾀했다. 활력을 되찾은 한국은 세트피스를 연이어 얻어내며 적극적으로 골문을 두드렸지만 마무리가 아쉬웠다. 경기 막판인 후반 추가시간에는 멕시코의 날카로운 역습에 결정적인 실점 위기를 맞았으나 골키퍼 김민승의 눈부신 선방으로 골문을 지켜냈다.
지난 9일 천안 코리아풋볼파크에 소집돼 조직력을 다져온 대표팀은 이번 멕시코와의 2연전을 통해 올림픽 본선 경쟁력을 점검한다. 비공개로 진행된 1차전과 달리 2차전은 오는 17일 오후 7시 천안종합운동장에서 하나은행 초청 U-21 축구국가대표팀 친선경기로 팬들과 미디어에 전면 공개된다.
psoq1337@newspim.com