두 일본선수 누르고...스케이트보드 강준이, SLS 2연승 쾌거

여자부 신지율도 데뷔전 3위...한국 남녀 스케이트보드 새 역사

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 스케이트보드의 간판스타 강준이(18·레드불)가 또 한 번 세계 무대를 평정했다.

강준이는 지난 14일 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 열린 2026 스트리트 리그 스케이트보딩(SLS) 도쿄 남자부 결선에서 40점 만점에 36.4점을 획득해 정상에 올랐다. 일본의 오노데라 긴우(36.3점)를 단 0.1점 차로 제친 짜릿한 역전 드라마였다. 3위는 35.9점을 받은 네쓰케 가이리(일본)에게 돌아갔다.

강준이는 지난 4월 미국 로스앤젤레스(LA) 대회에서 한국인 최초로 우승한 데 이어 자신의 두 번째 SLS 출전 대회마저 우승컵을 들어 올리며 시즌 2승을 달성했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 14일 SLS 도쿄 남자부 정상에 오른 스케이트보드 강준이. [사진=SLS 공식 SNS] 2026.11.15 psoq1337@newspim.com

SLS는 세계 최정상급 스케이터들만 초청돼 전 세계 주요 도시를 순회하는 스케이트보드 스트리트 종목 최고 권위의 정규 투어다. 코스를 자유롭게 누비는 '런(Run)' 2회와 단일 고난도 기술을 선보이는 '트릭(Trick)' 5회를 연기한 뒤 가장 높은 점수 4개를 합산해 순위를 가린다.

승부처는 트릭 부문이었다. 강준이는 앞발로 보드를 차올려 공중에서 270도를 회전하는 최고난도 기술들을 자유자재로 구사하며 단숨에 전세를 뒤집었다. 2년 반 동안 피나는 훈련 끝에 장착한 시그니처 기술 '널리 270 힐플립 보드슬라이드'(보드를 발뒤꿈치로 한 바퀴 돌린 뒤 난간에 걸쳐 미끄러지는 기술)를 완벽하게 성공시켰다. 이어 보드 앞부분을 거는 '노즈슬라이드'와 난간 너머 뒷부분으로 미끄러지는 '블런트 슬라이드'까지 흔들림 없이 착지하며 고득점을 쓸어 담았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 스케이트보드 남자 스트리트 대표팀 강준이. [사진=대한체육회] 2026.11.15 psoq1337@newspim.com

8살 때 보드에 입문한 강준이는 고향 경남 양산에 훈련장이 부족해 서울을 오가며 실력을 키웠다. 지독한 연습 끝에 2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달과 세계선수권대회 은메달을 목에 걸었고, 세계 최고 프로 투어인 SLS까지 연거푸 제패하며 명실상부한 세계 최강자로 우뚝 섰다. 이미 지난 4월 우승으로 시즌 왕중왕전인 '슈퍼 크라운' 진출권을 확보한 강준이는 이번 우승으로 왕좌 등극에 대한 기대감을 한층 높였다.

여자부에서도 한국 유망주의 낭보가 전해졌다. 신지율(15·삼랑진중)은 SLS 데뷔 무대에서 총점 30.9점을 기록하며 1위 클로이 커벨(호주·32.8점) 등에 이어 3위로 시상대에 올랐다. 런 연기 직후 5위에 머물렀던 신지율은 트릭 연기에서 고난도 기술을 연달아 성공시키며 순위를 끌어올렸다. 한국 스케이트보드 남녀 간판들이 세계 최고 무대에서 나란히 포디움에 오르며 한국 액션 스포츠의 새 역사를 썼다.

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