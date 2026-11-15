김해시, 국립김해숲체원 개원…산림복지 거점 구축

AI 핵심 요약beta
- 김해시는 14일 국립김해숲체원 개원식을 개최했다
- 국립김해숲체원은 국유림 177.7㏊에 18개 동으로 조성됐다
- 산림교육·치유 프로그램과 숙박시설로 시민을 맞는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지역 관광자원과 연결된 복지 공간
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 산림자원을 활용한 산림복지시설인 국립김해숲체원이 산림교육과 치유 프로그램, 숙박시설을 갖추고 시민들을 맞는다.
김해시는 전날 오후 상동면 숲체원길에서 국립김해숲체원 개원식을 개최했다고 15일 밝혔다.
행사에는 조영희 산림청 산림복지국장, 김종남 한국산림복지진흥원장, 정영두 김해시장, 민홍철·김정호 국회의원 등 200여 명이 참석했다.
참석자들은 김해시 시목인 이팝나무를 심으며 지역사회와의 협력을 다짐했다.
국립김해숲체원은 상동면 대감리 일대 국유림 177.7㏊에 조성됐다. 복권기금 270억 원이 투입됐으며, 2020년부터 2025년까지 조성 공사를 진행했다.
방문자센터와 강당, 교육동, 대강당, 식당동, 숙박동 등 18개 동을 갖췄다. 숙박시설은 2인실 44실과 4인실 10실 등 모두 54실로, 최대 128명이 이용할 수 있다.
시설에서는 산림교육과 산림치유 프로그램을 운영한다. 시는 시민에게 산림복지 서비스를 제공하는 동시에 외부 방문객을 지역 관광자원과 의생명산업으로 유도하는 연계 방안을 추진할 계획이다.
정영두 시장은 "국립김해숲체원은 김해의 산림자원과 국가 산림복지 인프라가 결합하는 공간"이라며 "시민의 휴식처이자 산림휴양도시 김해를 알리는 거점으로 자리 잡도록 협력하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com