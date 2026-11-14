[APBC] 오른손 맞은 한동희, 대만전 도중 교체…"뼈 이상은 없어"

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 야구대표팀의 주장 한동희(롯데 자이언츠)가 대만전에서 몸에 맞는 볼 여파로 교체됐다.

최원호 감독이 이끄는 한국 대표팀은 14일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 예선 3차전에서 대만과 맞붙었다.

[서울=뉴스핌] 롯데의 우타 거포 한동희. [사진=롯데 자이언츠] 2026.11.13 football1229@newspim.com

이날 1루수, 4번타자로 선발 출전한 한동희는 한국이 1-0으로 앞선 3회말 1사 1, 2루에서 대만 선발투수 쉬샹성(야쿠르트 스왈로스)의 공에 오른손을 맞았다.

한동희는 초구 헛스윙과 2구 볼로 볼카운트 1볼 1스트라이크가 된 상황에서 3구째 공에 맞았다. 곧바로 대표팀 트레이너가 그라운드에 나와 상태를 확인했다.

한동희는 계속 경기를 뛰겠다는 의사를 밝혔고, 이후 안재석의 좌전 적시타 때 홈을 밟았다. 4회초에도 정상적으로 1루 수비에 나섰지만 경기를 끝까지 소화하지 못했다. 1사 주자 없는 상황에서 문정빈(LG 트윈스)과 교체됐다.

한국야구위원회(KBO)에 따르면 한동희는 오른손 사구 타박상으로 교체됐다. 팀 닥터가 초음파 검사를 실시했으며 뼈에는 이상이 없다는 소견을 받았다. 수비할 때 송구에 불편함이 있어 선수 보호 차원에서 교체됐다. 향후 경기 출전 가능 여부는 15일 다시 확인할 예정이다.

한동희는 이번 대회에서 한국의 중심 타선을 책임지고 있다. 지난 12일 호주와의 첫 경기에서는 3타수 무안타 1볼넷 1득점에 그쳤지만, 13일 일본전에서 홈런 1개를 포함해 4타수 2안타 2타점 2득점으로 활약했다.

[서울=뉴스핌] 롯데의 우타 거포 한동희. [사진=롯데 자이언츠] 2026.11.13 football1229@newspim.com

이날 대만전에서도 첫 타석에서 볼넷을 골라냈고, 3회초에는 상대 린자웨이의 땅볼 타구를 몸을 날려 잡아내는 등 공수에서 좋은 모습을 보였다.

그러나 경기 초반 예상치 못한 사구로 교체되면서 남은 대회 출전 여부가 불투명해졌다. 한국은 호주와 일본에 연달아 패하며 2연패에 빠진 상황이다. 다만 일본이 3승을 거두며 대만전에서 한국이 승리할 경우 점수 차 관계 없이 결승에 진출한다.

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