배우 고경표 음주운전, 출연 프로그램 최대한 편집 방송 예정

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=배우 고경표가 음주운전 사고를 냈다. 그의 출연 작품들은 최대한 편집돼 방송될 예정이다.

[부산=뉴스핌] 최지환 기자 = 영화 '미로'에 출연한 배우 고경표가 17일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제30회 부산국제영화제(BIFF) 개막식 레드카펫 행사에 입장하고 있다. 2025.09.17 choipix16@newspim.com

배우 고경표가 14일 새벽 술을 마시고 차를 몰다 청소차와 충돌했다. 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 발생했다. 고경표는 경찰 조사를 받은 뒤 귀가했다.

경찰의 음주 측정 결과 고경표의 혈중알코올농도는 0.150%로 확인됐다. 이는 운전면허 취소 기준을 크게 웃도는 수치다. 현행 도로교통법상 혈중알코올농도 0.08% 이상 0.2% 미만의 음주운전은 1년 이상 2년 이하의 징역 또는 500만 원 이상 1000만 원 이하의 벌금형에 해당한다.

씨엘엔컴퍼니는 이날 입장문을 내고 "고경표가 잘못을 인정하고 반성하고 있다"고 전했다. 사고 피해자와 고경표를 응원해 온 팬들에게 사과한 소속사는 향후 처분을 받아들이고 피해 회복에 필요한 책임을 다하겠다고 밝혔다. 재발 방지를 위해 소속 배우 관리에도 더 주의를 기울이겠다고 덧붙였다.

MBC '놀면 뭐하니?'는 이날 방송하는 '95 서울가요제' 특집에서 고경표가 등장하는 장면을 가능한 줄일 예정이다. 고경표가 고정 멤버로 출연하는 tvN '식스센스: B사이드'도 15일 방송과 다음 주 최종회에 같은 방침을 적용한다.

고경표가 출연한 tvN '보검 매직컬 2'는 오는 29일 첫 방송을, 티빙 '대탈출: 도시괴담'은 12월 2일 공개를 앞두고 있는 상황이다.

다음은 고경표 측 공식 입장 전문이다.

안녕하세요. 씨엘엔컴퍼니입니다.

먼저 고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드립니다. 고경표 배우를 믿고 응원해 주신 모든 분께도 실망과 심려를 끼쳐드려 진심으로 사과드립니다.

고경표 배우는 오늘 새벽 음주 상태로 운전하던 중 청소차와 충돌하는 사고를 냈으며, 음주측정 결과 혈중알코올농도가 면허 취소 수치로 확인됐습니다. 고경표 배우는 경찰 조사를 마치고 귀가한 상태이며, 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있습니다.

음주운전이라는 잘못의 심각성을 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠습니다.

당사 역시 이번 사안을 엄중하게 받아들이고 있으며, 같은 일이 반복되지 않도록 배우 관리에 더욱 주의를 기울이겠습니다.

다시 한번 이번 사고로 피해를 입으신 분들과 모든 분께 고개 숙여 사과드립니다.

iaspire@newspim.com