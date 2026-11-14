모레노호 17일 평가전 상대 카타르, 홈에서 호주에 0-3 완패

AI 핵심 요약beta
- 카타르는 13일 도하에서 호주에 0-3으로 완패했다
- 호주는 전반 압박으로 세 골을 몰아치며 승부를 갈랐다
- 한국은 17일 도하에서 위기의 카타르와 평가전을 치른다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구 대표팀의 다음 평가전 상대인 카타르가 안방에서 호주에 완패했다. 카타르는 13일(현지시간) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 호주와의 평가전에서 0-3으로 무릎을 꿇었다. 로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 한국 대표팀은 한국시간으로 오는 17일 오후 11시 같은 장소에서 카타르와 맞대결을 펼친다.
이날 카타르는 전반 38분이 지나서야 상대 페널티지역 안에서 처음 공을 만졌을 정도로 공격 전개에 애를 먹었다. 첫 슈팅 역시 후반 27분에야 나올 만큼 화력이 실종됐다. 호주 골키퍼 패트릭 비치는 이렇다 할 위기 없이 경기를 마쳤다. 후반 43분 간판 공격수 알모에즈 알리가 골망을 흔들었으나 명백한 오프사이드로 판정돼 득점이 취소됐다.
승부는 전반전에 일찌감치 갈렸다. 호주는 강력한 전방 압박을 앞세워 전반에만 3골을 몰아쳤다. 전반 5분 라일리 맥그리가 카타르 골키퍼의 패스를 가로채 선제골을 뽑아내며 약 4년 만에 A매치 득점을 기록했다. 이어 전반 32분 테테 옌기의 추가 골과 전반 40분 네스토리 이란쿤다의 쐐기 골까지 모두 전방 압박에서 비롯됐다.
영국 매체 가디언은 카타르 현지 언론에서 훌렌 로페테기 감독의 경질 가능성이 거론되기 시작했다고 보도했다. 로페테기 감독은 2025 아랍컵과 2026 북중미 월드컵에서 연달아 조별리그 최하위 탈락이라는 수모를 겪었다. 가디언은 다가오는 한국전이 로페테기 감독의 거취를 결정할 분수령이 될 것으로 내다봤다. 위기 탈출이 시급한 두 팀은 오는 17일 도하에서 물러설 수 없는 한판 승부를 벌인다.
psoq1337@newspim.com