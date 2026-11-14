[LPGA] 최혜진, 디 안니카 2R 공동 선두 유지...윤이나 공동 6위

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최혜진이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 더 안니카 드리븐 바이 게인브릿지 앳 펠리'(총상금 325만 달러) 둘째 날 이글을 앞세워 이틀 연속 공동 선두 자리를 지켰다.

최혜진은 14일(한국시간) 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프클럽(파70·6349야드)에서 열린 대회 2라운드에서 이글 1개, 버디 4개, 보기 3개를 묶어 3언더파 67타를 쳤다. 중간 합계 12언더파 128타를 기록한 최혜진은 이날 7타를 줄인 카를로타 시간다(스페인), 4타를 줄인 린디 던컨(미국)과 동타를 이뤘다.

2022년 LPGA 투어 데뷔 이후 아직 우승 트로피가 없는 최혜진은 다시 한번 생애 첫 우승의 절호의 기회를 잡았다. 지난달 중국에서 열린 뷰익 LPGA 상하이와 한국 해남에서 개최된 BMW 레이디스 챔피언십에서 연속 준우승을 차지하며 매섭게 샷감을 끌어올린 기세가 이번 대회에서도 이어졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최혜진. [사진=LPGA] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

10번홀에서 경기를 시작한 최혜진은 첫 두 홀에서 연속 보기를 범하는 등 바람이 부는 전반 9개 홀 동안 보기 3개, 버디 2개로 1타를 잃었다. 이날 드라이브 평균 거리 255야드, 페어웨이 안착률 71.43%(10/14), 그린적중률 72.22%(13/18), 퍼트수 29개로 전날(퍼트 27개)만큼 정교하지는 않았다.

하지만 후반 들어 집중력을 되찾았다. 1번홀(파4)과 6번홀(파4)에서 버디를 낚으며 타수를 줄인 최혜진은 7번홀(파5)에서 결정적인 이글을 터뜨리며 단숨에 선두로 복귀했다. 최혜진은 경기 후 인터뷰에서 "공이 잘 튀어 올라 그린 위에 안착했고 4m 이글 퍼트를 넣었다"며 "최근 대회에서 챔피언 조로 경기한 경험을 살려 남은 두 라운드에서도 내 경기에만 집중하겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 윤이나. [사진=LPGA] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

최근 여자 가상현실 골프 리그(WTGL) 원년 멤버로 합류한 윤이나는 버디 5개, 보기 2개로 3타를 줄여 중간 합계 9언더파 131타를 기록했다. 전날 공동 5위에서 한 계단 내려온 공동 6위에 자리했지만 선두 그룹과는 3타 차다.

유해란, 고진영, 임진희, 김아림), 강민지가 나란히 중간 합계 4언더파 136타를 적어내며 공동 31위로 2라운드를 마쳤다. 김세영은 3언더파 137타로 이정은5 등과 함께 공동 43위다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이동은. [사진=LPGA] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

1라운드 공동 97위로 컷 탈락 위기에 몰렸던 이동은 이날 3타를 줄여 중간 합계 1언더파 139타 공동 59위로 순위를 대폭 끌어올리며 극적으로 컷 통과했다. 반면 이소미와 전지원은 컷 기준(1언더파 139타)에 단 1타가 모자라 아쉽게 3라운드 진출이 좌절됐다.

두 달 만에 필드로 복귀한 세계랭킹 1위이자 LPGA 투어 '올해의 선수' 넬리 코르다(미국)는 보기 없이 버디 1개만 잡아내며 중간 합계 8언더파 132타로 BMW 레이디스 챔피언십 우승자 요시다 유리(일본) 등과 함께 공동 9위에 위치했다.

psoq1337@newspim.com