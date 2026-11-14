사우디전 패배 후 입 연 '96라인' "결과 아쉽지만 원팀 희망 봤다"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구 대표팀의 중심축인 '96라인' 황희찬(샬케), 황인범(포르투), 김민재(뮌헨)가 사우디아라비아전 패배에 대한 아쉬움과 함께 최근 불거진 대표팀 내분설에 대한 솔직한 심경을 털어놨다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대표팀은 13일(현지시간) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와 평가전에서 2-3으로 패했다. 경기를 앞두고 '92라인' 손흥민(LAFC), 이재성(마인츠)과 함께 발표한 공동 입장문과 그간의 마음고생을 전했던 이들은 경기 후 이날의 패배를 냉정하게 돌아봤다.

세 선수는 위기 속에서 오히려 대표팀이 하나로 뭉치는 계기가 됐다고 입을 모았다. 황인범과 김민재는 나란히 "모든 선수가 대표팀이 좋은 방향으로 가기 위해 노력하고 있으며 이제 더 단단한 대표팀이 될 수 있다는 희망을 봤다"고 힘주어 말했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 황희찬. [사진=KFA] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

후반 23분 이재성의 추격골을 도운 황희찬은 공격수로서 승리를 가져오지 못한 점을 아쉬워했다. 그는 "더 많은 기회와 결과를 챙겨오지 못해 아쉽지만, 서로 소통하고 맞춰 나간 소중한 경기였다"고 밝혔다. 이어 불화설에 대해서는 "생각지 못한 이야기들이 바깥으로 흘러나오고 사실이 아닌 부분이 많이 왜곡돼 정말 힘들었다"며 "오해가 생기지 않도록 오랜 시간 고민과 대화를 나눈 결과물이 합의문이다. 대표팀과 한국 축구가 발전하길 바라는 마음으로 긍정적인 대화를 마쳤다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 황인범. [사진=로이터] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

중원에서 오현규(베식타시)의 동점 골 기점 역할을 한 황인범은 "너무 쉽게 실점한 게 제일 아쉽다"며 "다음 경기인 17일 카타르전에서는 조직력을 다듬어 팀으로 잘 준비하겠다"고 말했다. 그는 입장문 발표 배경에 대해 "내부에서 해결해야 할 일인데 사실과 너무 다른 이야기가 퍼져 당황스러웠다"며 "입장문 한 장으로 끝이냐고 생각할 수도 있지만 그 과정까지 정말 많은 고민과 속상함이 있었다. 황희찬과 김민재 모두 누구보다 대표팀이 잘되길 바라는 친구들"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김민재. [사진=로이터] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

42년 만에 사우디전 3실점을 허용한 중앙 수비수 김민재는 집중력 부족을 패인으로 짚었다. 김민재는 "조금만 더 신경 썼다면 첫 번째와 두 번째 실점은 막을 수 있었다"며 "조그마한 집중력 부족이 실점으로 이어져 아쉽다"고 고개를 숙였다. 불화설 논란에는 "전혀 사실이 아닌 내용들이 왜곡돼 퍼져나가 당황했지만 형들과 충분히 이야기를 나눴고 그 내용을 입장문에 담았기에 추가로 드릴 말씀은 없다"고 선을 그었다.

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