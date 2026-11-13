[핌in아산] BNK 꺾고 3연승, 우리 전주원 감독 "김단비 후반 집중 효과보고 있다"

[아산=뉴스핌] 이웅희 기자=아산 우리은행에 홈에서 부산 BNK를 꺾고 3연승을 거뒀다. 3승 1패로 단독 선두가 됐다.

우리은행은 13일 아산 이순신체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 BNK와의 홈경기에서 53-52로 접전승을 거뒀다.

[아산=뉴스핌] 이웅희 기자=우리은행 전주원 감독이 경기 중 김단비와 얘기를 나누고 있다. [사진=WKBL] 2026.11.13 iaspire@newspim.com

경기 후 우리은행 전주원 감독은 "양팀 모두 이지샷도 들어가지 않고, 다들 힘들었다. 막판 중요할 때 김단비가 해줬다. 수비와 리바운드에서 집중력을 보여준 게 승리요인"이라고 총평했다.

이날 전반까지 다소 고전했다. 전 감독은 "그동안 정체된 공격을 많이 했다. 전반적으로 오늘따라 슛 성공률이 좋지 않아 선수들이 위축됐던 거 같다. 전반 끝나고 움직임을 갖고 공격을 하라고 했다"면서 "특히 변하정에게 발이 느린 리카 선수를 이용하라고 했다. 변하정에게 슛을 적극적으로 던지라고 했다"고 밝혔다.

아시아쿼터 가드 나나도 경기를 조율하며 승리에 힘을 보탰다. 전 감독은 "오늘 나나의 초반 슛감이 좋지 않았다. 일본에서 오면서 어깨 부상이 있었다. 연습을 사실 많이 못 했다. 지금은 괜찮아졌다"면서 "KB전에서 살짝 발목을 다쳤다. 나나를 조절해주려고 했는데 움직임이 괜찮아서 많이 뛰었다. 일본에서도 3점슛 성공률이 38%였다. 슛이 없는 선수가 아니다. 슛은 경기마다 성공률이 바뀔 수 있다"고 말했다.

이날도 에이스 김단비가 팀 승리를 이끌었다. 전 감독은 김단비의 체력을 안배해 후반 승부를 걸고 있다. 전 감독은 "김단비는 적지 않은 나이다. 전반 넣고 싶은 마음이 크다. 전반에 좀 쉬게 해줘야 후반에 이런 퍼포먼스가 나온다. 전반 휴식을 좀 주고, 후반에 승부를 걸려고 한다. 그 효과를 보고 있는 거 같다"며 미소 지었다.

연승을 이어간 우리은행은 오는 16일 부천 하나은행과 원정경기를 치른다.

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