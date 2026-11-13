[APBC] 한국, 한동희 선제 솔로포에도 곧바로 투런 홈런 허용

AI 핵심 요약beta
- 한동희가 13일 일본전 3회초 선제 솔로 홈런을 터뜨렸다
- 김진욱은 일본 타자에게 투런 홈런을 허용해 1-2로 역전당했다
- 김진욱은 2사 만루 위기에서 추가 실점 없이 이닝을 끝냈다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 롯데 자이언츠의 우타 거포 한동희(27)가 한일전에서 솔로 홈런을 터트렸다. 그러나 선발 김진욱이 곧장 투런 홈런을 허용해 리드를 빼앗겼다.
한동희가 13일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 예선 2차전 일본과의 경기에서 3회초 2사 주자 없는 상황에서 선제 솔로포를 쏘아 올렸다.
이날 지명, 4번타자로 선발 출전한 한동희는 전날(12일) 3타수 무안타 1득점 1볼넷 2삼진으로 아쉬웠다. 그러나 2차전에서 일본 좌완 선발 다케마루 가즈유키(요미우리 자이언츠)를 상대로 1점 홈런을 날리며 전날 부진을 만회했다.
한동희는 올 시즌 109경기 타율 0.306, 126안타(25홈런) 81타점 55득점, OPS(출루율+장타율) 0.915를 기록하며 2018년 데뷔 이래 처음으로 20개 이상의 대포를 쏘아올렸다. 최원호 감독의 부름을 받아 주장으로 임명된 1999년생 한동희는 홈런을 기록하며 자신의 역할을 수행했다.
한동희는 이날 첫 번째 타석에서는 1사 주자 1, 2루 기회에서 삼진으로 물러났다. 그러나 두 번째 타석에서는 힘 대 힘으로 붙어 비거리 110m짜리 솔로포를 터트렸다. 밀어서 오른쪽 담장을 넘겼다.
그러나 일본의 2루수, 9번타자 쇼지 유다이(소프트뱅크 호크스)가 한국의 좌완 에이스 김진욱(롯데)을 상대로 3루타를 터트리며 분위기를 바꿨다. 이후 리드오프 마사키 도모야(소프트뱅크 호크스)가 좌중간 담장을 넘겼다. 비거리는 120m였다.
1-2로 리드를 허용한 김진욱은 두 타자 연속 안타를 허용하며 무사 1, 2루 위기에 몰렸다. 대신 4번타자 야마구치 고키(지바롯데 마린스)를 삼진으로 처리했고, 와타나베 세이야에게 땅볼을 유도해 1루주자를 잡는 데 성공했다.
후속타자 와타라이 류키(요코하마 DeNA 베이스타스)에게 볼넷을 허용했다. 2사 만루에서는 하세가와 신야(세이부 라이온스)에게 좌익수 뜬공을 유도해 추가 실점을 허용하지는 않았다.
football1229@newspim.com