추미애 "수도권 135만 호 공급·첨단산업 뒷받침할 철도망 확충 필수"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 13일 국가철도망 의견수렴 행사에서 철도 확충을 강조했다
- 추 지사는 주택 공급에 맞춰 선교통 후입주 약속을 지켜야 한다고 밝혔다
- 경기도 내 산업 성장과 기업 집적을 위해 광역 철도망이 필요하다고 설명했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 대한민국의 주거 안정과 첨단 산업 성장을 뒷받침하기 위해 경기도 철도망 확충이 필수적이라고 강조했다.
추 지사는 지난 13일 자신의 페이스북에 글을 올려 "제5차 국가철도망 구축계획 국민 의견수렴 행사에 참석해 경기도 철도망의 필요성에 대해 직접 설명했다"며 이같이 밝혔다.
추 지사는 먼저 대규모 주택 공급에 따른 교통 대책 마련의 시급성을 짚었다. 그는 "앞으로 5년간 수도권에 공급되는 135만 호의 주택 중 대부분을 경기도가 책임진다"며 "아파트는 들어섰지만 교통이 이어지지 않아 불편을 겪는 도민들이 많은 만큼 '선교통 후입주' 약속을 지금이라도 지켜야 한다"고 적었다.
산업 경쟁력 강화를 위한 광역 철도 인프라 구축의 당위성도 역설했다. 추 지사는 "전국 공장의 약 36%가 경기도에 몰려 있고 삼성과 SK하이닉스를 비롯한 많은 기업이 경기도로 모여들고 있다"며 "산업의 속도전에서 교통은 필수 요소"라고 설명했다.
이어 추 지사는 "대한민국의 미래가 경기도에서 달리고 있다"며 "철도도 함께 달릴 수 있도록 힘을 보태 달라"고 당부했다.
끝으로 그는 이날 의견수렴 행사에 함께 참여한 경기도민과 지역 국회의원, 기초자치단체장들에게 감사의 뜻을 전했다.
1141world@newspim.com