[핌in아산] 3연승 도전 우리 전주원 감독 "BNK 안예지 봉쇄가 관건"

AI 핵심 요약beta
- 우리은행 전주원 감독은 13일 BNK전에서 시즌 3연승에 도전했다
- 전 감독은 부상 강이슬의 복귀를 서두르지 않고 출전을 조절한다고 밝혔다
- 우리은행은 BNK 안혜지의 플레이 메이킹을 막는 데 수비력을 집중할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[아산=뉴스핌] 이웅희 기자=아산 우리은행에 홈에서 부산 BNK를 상대로 시즌 3연승에 도전한다.
우리은행 전주원 감독은 13일 아산 이순신체육관에서 열리는 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 BNK와의 홈경기를 앞두고 "(부상 중인)강이슬은 이제 조깅하는 정도다. 돌아와도 훈련량이 없었기 때문에 어느 정도 연습해야 한다. 뛰더라도 조금씩 뛰어야 한다"면서 "연습한 애들도 2명 빠졌다. 경기 운영하는 것도 힘들긴 하다. 다른 팀도 부상 선수가 많다. 우리만 그런 게 아니다. 다 마찬가지"라고 밝혔다.
부상 선수가 있지만 아시아쿼터로 2명 합류한 게 크다. 전 감독은 "아시아쿼터 선수들은 연습보다 실전 적응이 필요하다. 그래도 2명 모두 투입할 수 있다는 게 괜찮다. 나나가 KB전 염좌 부상을 당했다. 출전 조절 시간은 필요하다"면서 "마코도 부상으로 박신자컵 직전부터 같이 훈련했다. 아직 우리 농구에 100% 적응된 것은 아니다. 본인이 하려고 노력하고 있다. 시즌 끝날 때까지 손발을 맞춰가며 점점 좋아지면 좋겠다"고 말했다.
BNK에 박혜진, 김소니아가 부상으로 빠졌다. 하지만 전 감독은 "2명이 빠졌지만, 안혜진이 플레이 메이드를 잘한다. 안혜지 손에서 속공, 팀플레이가 이뤄진다. 안혜지를 막느냐가 관건이다. 강계리가 매치업으로 먼저 나간다"면서 "안혜지 슛이 지난 시즌부터 들어가기 시작했다. 슛까지 겸비하면 막기 쉽지 않다. 그래도 BNK 키플레이어이기 때문에 수비를 잘 해보려고 한다"고 설명했다.
한편 이날 경기 전 전 감독을 위해 팬들이 마련한 커피차가 왔다. 이틀 뒤 전 감독의 생일이기도 하다. "커피차가 왔다"는 말에 전 감독은 "내가 경기 전 그런 걸 잘 신경쓰는 스타일은 아니다. 나가서 사진찍고 그럴 여유도 없다"며 웃었다.
iaspire@newspim.com