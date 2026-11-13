강릉시, 한국ITS학회 'ITS도시상' 수상

AI 핵심 요약beta
- 강릉시는 12일 2026 한국ITS학회 추계학술대회에서 ITS도시상을 수상했다
- 강릉시는 2026 ITS 세계총회 성공 개최 공로를 인정받았다
- 강릉시는 AI 기반 교통안전 등 미래 ITS 발전 방향을 논의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 지난 12일 제주한라대학교 한라컨벤션센터에서 열린 '2026 한국ITS학회 추계학술대회'에서 2026 강릉 ITS 세계총회 성공 개최에 대한 공로로 'ITS도시상'을 수상했다.
13일 시에 따르면 이번 학술대회는 '(사)한국ITS학회'가 주최하며 '피지컬AI와 ITS의 만남'을 주제로 12일부터 14일까지 진행된다. 행사에는 ITS 관련 기관, 기업, 학계, 지방자치단체 관계자 등 500여 명이 참석해 향후 지능형 교통체계의 발전 방향을 논의할 예정이다.
'ITS도시상'은 지능형 교통체계(ITS) 발전에 기여한 지방자치단체에 수여되는 상이다. 지난해에는 수원특례시와 안양시가 받았으며 2025년에는 파주시가 수상했다. 올해는 강릉시가 2026 강릉 ITS 세계총회의 성과를 인정받아 수상의 영예를 안았다.
강릉시는 지난 10월 19일부터 23일까지 열린 2026 강릉 ITS 세계총회를 통해 국내외 ITS 관계자들이 첨단 교통기술 및 미래 모빌리티 개발 방향을 공유하는 자리를 마련한 바 있다.
이번 수상은 국제행사의 성공적인 개최뿐만 아니라 강릉시가 미래 교통산업의 변화에 대응하고 ITS 선도도시로 도약하기 위해 한 노력의 성과로 큰 의의를 지닌다.
한편 강릉시는 이번 학술대회 기간 중 '지자체 ITS의 역할과 발전 방향'이라는 특별세션에 참여해 ITS 관련 기관 및 다른 지방자치단체와의 협력 방안에 대해 논의하며 AI 기반 교통안전 및 영상분석 등 최신 ITS 기술 동향을 전달할 예정이다.
강근선 특별자치추진단장은 "이번 ITS도시상 수상은 2026 강릉 ITS 세계총회의 성공 개최를 위해 노력한 시민, 관계기관, 공직자들의 공동 성과"라며 "세계총회에서 얻은 경험을 바탕으로 지속 가능한 지능형 교통체계 발전과 시민이 체감할 수 있는 미래 교통환경을 조성하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com