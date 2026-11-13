원주 지역 18개 기업 '독일 MEDICA 2026' 참가

AI 핵심 요약beta
- 원주 의료기기 기업 18개 사가 16일부터 독일 메디카에 참가한다.
- 원주시는 웨어러블 심전도 패치 등 주력 제품을 선보일 예정이다.
- 수출지원단은 현지 기관들과 기술 협력과 수출 확대 방안을 논의할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주 의료기기 기업 18개 사가 16일부터 19일까지 독일 뒤셀도르프에서 개최되는 유럽 최대 의료기기 전시회 'MEDICA 2026'에 참가한다.
13일 원주시에 따르면 올해로 제58회를 맞는 메디카는 1969년 시작해 전 세계 의료기기 산업 관계자들이 참여하는 중요한 국제 전시회이자 유럽 시장 진출을 위한 핵심 비즈니스 플랫폼으로 자리 잡았다.
원주시는 2010년부터 지역 기업의 유럽 시장 진출을 지속적으로 지원하고 있다. 이번 전시회에서 ▲웨어러블 심전도 패치 ▲엑스레이 ▲연속혈당측정기 ▲환자감시장치 등의 주력 제품을 선보일 예정이다.
이와 함께 원주시는 강원특별자치도, 원주의료기기산업진흥원과 협력해 전시장 내 '강원공동관'을 만들고 김정남 원주부시장과 김문기 강원특별자치도 경제국장을 공동 추진단장으로 하는 12명의 수출지원단을 파견할 계획이다.
수출지원단은 독일 현지 인증 및 연구기관과 협력 네트워크 구축에 나설 방침으로 ▲코트라(KOTRA) 프랑크푸르트 무역관 및 바이오기술혁신센터 ▲뒤셀도르프 경제개발청 ▲티유브이 노르트(TÜV NORD) 인증기관 ▲드레스덴 프라운호퍼 IKTS 연구기관 ▲바이오작소닉(BioSaxony) 헬스케어 클러스터 등을 방문해 기술 협력과 기업 교류, 수출 확대 방안을 논의할 예정이다.
김정남 원주부시장은 "이번 메디카 참가가 원주 의료기기 기업의 유럽 시장 진출에 큰 도움이 되기를 기대한다"며 "수출 현장에서 기업들의 목소리를 잘 듣고 실질적인 지원책으로 연결하며 원주가 대한민국 의료기기 산업의 중심지로서 입지를 더욱 강화할 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com