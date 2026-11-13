삼척시, '대학생 지질명소 관광프로그램' 시범운영

AI 핵심 요약beta
- 삼척시는 13일 지질명소 관광프로그램을 11월 시범운영하기로 했다
- 강원대 학생들이 5개 명소를 탐방하며 지질·생태·문화 해설을 접한다
- 삼척시는 만족도 조사를 거쳐 2027년 지질관광 프로그램을 본격 운영한다
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 지역의 지질·생태·문화 자원을 활용한 관광 콘텐츠를 개발하기 위해 11월 중 지질명소 관광프로그램을 시범운영하기로 했다.
13일 시에 따르면 이번 시범운영은 강원대학교 춘천캠퍼스 및 강릉캠퍼스 학생들을 대상으로 진행된다. ▲초곡 해안침식지형 ▲소한계곡과 초당굴 ▲대이리 동굴지대 ▲덕풍계곡 ▲가곡 유황온천 등 5개 명소를 활용한 프로그램이 개발되며 현장 운영을 통해 관광 콘텐츠로서 활용 가능성을 검토할 예정이다.
참가자들은 지질공원 해설사 및 지역 전문가와 함께 지질명소를 탐방하며 경관의 형성 과정과 이에 담긴 생태·역사·문화 이야기를 접하게 된다. 동굴에서 솟아나는 물과 민물김의 관계, 깊은 협곡과 옛 산림철도의 이야기를 담아 자연환경과 지역의 삶을 연결한 해설을 통해 삼척의 지질명소에 대한 새로운 이해를 돕는다.
현장 관찰, 퀴즈 및 리플릿을 활용한 탐방 미션 등 참여형 활동도 펼쳐진다. 시는 참가자 만족도 조사와 해설사 및 운영 관계자의 의견을 수렴하여 탐방 동선, 소요 시간, 해설 및 체험 내용을 구체화할 계획이다.
또 삼척시는 2027년부터 지질관광 프로그램을 본격 운영하고 주변 관광지와 지역의 식당, 숙박 및 체험시설을 연계한 관광상품으로의 확대에도 착수할 예정이다.
삼척시 심미숙 관광정책과장은 "이번 시범운영은 참가자들과 함께 삼척 지질명소의 매력을 발굴하고 관광 프로그램의 완성도를 높이기 위한 과정"이라며 "현장에서 수집된 의견을 반영하여 누구나 쉽게 즐길 수 있는 지질관광 콘텐츠로 발전시켜 지역 관광 활성화를 이뤄내겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com