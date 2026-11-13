삼척시, 1년 동안 좋은 소식 듣는 '귀밝이술 빚기' 체험 행사

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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 삼척시민들이 직접 만든 귀밝이술이 다음 해 정월대보름제에서 시민들과 만날 예정이다. 강원 삼척시는 13일 삼척체육관에서 200여 명이 참여한 가운데 귀밝이술 빚기 체험 행사를 진행했다고 밝혔다.

이번 행사는 삼척시가 주최하고 삼척문화원이 주관했으며 참가자들은 새해 소원 쓰기와 전통 술빚기에 참여했다. 양조 지도자와 진행요원들은 미리 준비한 밑술에 재료를 더해 참가자들이 귀밝이술을 직접 빚을 수 있도록 도왔다.

삼척정월대보름 귀밝이술 빚기.[사진=삼척시] 2026.11.13 onemoregive@newspim.com

귀밝이술은 정월대보름 아침에 마시는 전통주로 귀가 밝아지고 좋은 소식을 듣기를 바라는 풍속에서 유래했다. 삼척시와 삼척문화원은 매년 시민들이 전통을 직접 경험하고 지역 축제에 대한 관심을 높이기 위해 이러한 체험 행사를 시행하고 있다.

행사에서 시민들이 정성껏 빚은 귀밝이술은 내년에 있을 '2027 삼척 정월대보름제'에서 나눌 계획이다.

귀밝이술은 한국 정월 대보름의 세시 풍속. '이명주(耳明酒)'라고도 한다. 귀밝이술은 데우지 않고 차게 마시는데 이를 마시면 귀가 밝아질 뿐만 아니라 1년 동안 좋은 소식을 듣는다고 한다.

지역별로 보면 경기도는 정월 대보름날 이른 새벽에 술을 조금씩 마시는데 이때 술을 데우지 않고 어른·아이·부녀자들에 이르기까지 조금씩 마신다. 이렇게 하면 귓병에 걸리지 않고 귀가 밝아지며 좋은 소식을 듣게 된다고 한다.

전라남도는 보름날 아침에 술을 마시면 귀가 밝아져 잘 듣게 된다고 한다. 그래서 '귀밝게'라고도 한다. 맑은 술인 청주여야 귀가 더 밝아진다는 말이 전해진다.

강원도에서는 보름날 아침에 귀밝이술을 남녀 구별없이 1잔씩 마시는데 귀가 어두어지지 않을 뿐만 아니라 그해에 좋은 소식을 들을 수 있다고 한다. 찬 술을 마시며 그 양은 1잔으로 한정된다.

삼척시 서성남 문화예술과장은 "시민들의 참여와 정성이 담긴 귀밝이술을 함께 나누며 전통의 의미를 되새기고 모두가 즐기는 대보름 행사를 만들기 위해 준비하겠다"고 말했다.

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