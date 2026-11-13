'효자 종목' 볼링, 2030 도하 아시안게임서 12년 만에 정식 종목 복귀

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국의 아시안게임 전통적인 메달 효자 종목인 볼링이 2030년 카타르 도하 아시안게임에서 12년 만에 정식 종목으로 복귀한다.

대한볼링협회는 13일 "아시아볼링협회 총회에 앞서 열린 집행위원회에서 카타르볼링협회가 2030년 도하 아시안게임에 볼링이 정식 종목으로 채택됐다는 사실을 확인했다"며 "아시아올림픽위원회(OCA)와 카타르올림픽위원회의 공식 발표만 남겨두고 있다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 제28회 아시아볼링선수권대회 국가대표 결단식 단체사진. [사진=대한볼링협회] 2026.11.13 football1229@newspim.com

앞서 아시아볼링협회는 지난 10일 공식 홈페이지를 통해 볼링이 2030 도하 아시안게임의 40개 정식 종목에 포함됐다고 공개했다.

볼링은 1978 방콕 아시안게임에서 처음 정식 종목으로 채택됐다. 이후 1982 뉴델리 대회와 1990 베이징 대회를 제외하고 2018 자카르타·팔렘방 대회까지 아시안게임 무대에서 치러졌다.

그러나 2022 항저우 아시안게임부터 정식 종목에서 제외됐다. 올해 열린 2026 아이치·나고야 대회에서도 복귀하지 못하면서 아시아 무대에서 입지가 좁아졌다.

2030 도하 대회에서 정식 종목으로 최종 확정되면 2018년 이후 12년 만에 아시안게임에 복귀하게 된다.

볼링은 한국의 대표적인 아시안게임 강세 종목이다. 한국은 볼링이 열린 역대 9차례 아시안게임에서 금메달 33개, 은메달 22개, 동메달 23개 등 총 78개의 메달을 획득했다.

이 종목 메달 순위 1위다. 2위 일본은 금메달 18개, 은메달 15개, 동메달 7개로 총 40개를 기록했다. 한국은 일본보다 금메달이 15개 많고 전체 메달도 약 2배에 달한다.

특히 볼링은 아시안게임에서 꾸준히 금메달을 확보할 수 있는 종목으로 평가받았다. 정식 종목 제외 이후 한국 선수단의 메달 획득 기회가 줄어들었다는 점에서도 이번 복귀는 의미가 있다.

대한볼링협회는 볼링의 아시안게임 복귀를 위해 지속적으로 노력해 왔다. 지난해 3월에는 볼링 선수 출신인 전용기 더불어민주당 의원과 함께 유승민 대한체육회장을 만나 볼링의 정식 종목 복귀를 위한 협조를 요청하기도 했다.

한편 지난 12일 열린 제28회 아시아볼링연맹 총회에서는 정석 대한볼링협회장이 아시아볼링연맹 부회장으로 연임됐다. 정 회장은 2030년 4월까지 임기를 이어간다.

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