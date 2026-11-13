순창군, 지역형 기본사회 실행체계 구축...농어촌 기본소득 연계

AI 핵심 요약beta
- 순창군은 13일 지역 맞춤형 기본사회 추진계획을 전북도에 제출했다
- 농어촌 기본소득을 먹거리·의료 등 14개 기본서비스와 연계할 방침이다
- 순창군은 2027년 6대 전략과 20개 과제로 통합 전달체계를 구축한다
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11개 읍·면 통합안내체계 구축…소득·소비·일자리 잇는 지역순환 모델 구상
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 농어촌 기본소득을 기반으로 소득지원과 생활서비스, 지역경제를 연결하는 지역 맞춤형 기본사회 실현에 속도를 내고 있다.
순창군은 정부의 국가 기본사회 종합계획 수립에 앞서 지역 특성과 주민 수요를 반영한 '순창군 기본사회 추진계획'을 마련해 전북특별자치도에 제출했다고 13일 밝혔다.
이번 계획은 도를 거쳐 행정안전부에 제출될 예정으로 국가 정책 방향에 맞춘 지역 차원의 구체적인 실행모델을 담았다.
군은 그동안 아동행복수당, 대학생 생활지원금, 청년근로자 종자통장, 농민기본소득, 노인일자리 등 생애주기별 복지정책을 확대해 왔다.
지난해부터 시행한 농어촌 기본소득을 계기로 소득지원에서 기본서비스와 지역 공급체계를 아우르는 정책으로 확장할 방침이다.
핵심은 기본소득으로 확보한 구매력이 먹거리, 의료, 돌봄, 주거, 이동, 교육 등 14개 기본서비스 이용으로 이어지고 사회연대경제조직과 지역 소상공인의 서비스 공급 및 일자리 창출로 연결되는 지역순환 구조다.
주민 중심의 통합 전달체계도 구축한다. 읍·면 초기상담부터 담당부서 배정, 제공기관 연계, 서비스 제공, 이용 확인과 사후관리까지 하나의 과정으로 연결해 부서와 사업별로 분산된 생활서비스를 주민의 실제 생활문제 중심으로 전환할 계획이다.
이를 위해 2027년 실행계획에 6대 전략과 20개 주요과제를 담았으며 주민참여, 사회연대경제, AI 기술 등 4개 추진기반을 정책 전반에 적용한다.
아울러 11개 읍·면 통합안내체계와 서비스 관리기반을 구축하고 주민평가를 통해 정책을 지속적으로 보완할 예정이다.
최영일 순창군수는 "기본사회는 지원사업의 숫자를 늘리는 것이 아니라 군민이 필요한 서비스를 실제로 이용하고 일상의 불편을 해결할 수 있도록 만드는 것"이라고 말했다.
lbs0964@newspim.com