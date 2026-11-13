삼척블루파워, '지역 초등·대학생 발전소 견학' 진행

AI 핵심 요약beta
- 삼척블루파워는 12일과 13일 지역 대학생·초등학생 견학을 진행했다
- 강원대 학생 25명은 친수·항만시설을 둘러보며 현장 실무를 익혔다
- 초등학생 40명은 전기 원리를 배우고 발전기 키트를 직접 제작했다
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 삼척블루파워는 12일과 13일 이틀간 지역 대학생과 초등학생을 대상으로 발전소 견학 프로그램을 진행했다.
13일 삼척블루파워에 따르면 지난 12일에는 강원대학교 미래토목건설공학과 학생 25명이 삼척블루파워를 방문했다. 이번 견학은 학생들의 전공 관련 실무 이해도를 높이고 현장 역량을 향상하기 위해 마련됐으며 친수시설과 항만시설을 중심으로 진행됐다.
이어 13일에는 발전소 주변 지역인 근덕초등학교와 삼척남초등학교의 5~6학년 학생 40명이 발전소를 찾아왔다. '꿈이 자라는 에너지 탐험대'라는 이름으로 진행된 이날 행사에서 학생들은 홍보 영상을 시청하고 전기 원리 교육을 통해 전기가 생성되는 과정을 배웠다. 또한 발전기 키트를 직접 제작하며 전기의 원리를 체험하는 시간을 가졌다.
학생들은 정답 맞히기 퀴즈와 발전소 모형 설명을 통해 발전소의 역할을 쉽고 재미있게 이해했다. 특히 발전기 키트 만들기에는 삼척블루파워의 임직원 봉사자들이 함께하며 학생들이 전기를 직접 만들어 보는 활동을 지원했다.
강규봉 사장은 "학생들이 발전소를 체험하며 호기심을 키우고 미래의 꿈을 향해 나아가는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 소통하고 함께 성장하는 기업이 되겠다"고 말했다.
삼척블루파워는 상시 발전소 견학 프로그램을 운영하며 지역 상생의 모습을 이어가겠다고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com