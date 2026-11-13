2026-2027 풋살리그 15일 개막…5개월 간 대장정 돌입

AI 핵심 요약beta
- 한국풋살연맹은 13일 15일 강원FS와 용인지솔FS의 개막전으로 FK리그를 시작한다고 밝혔다.
- 2026-2027시즌 FK리그에는 13개 팀이 참가해 약 5개월간 89경기를 치른다.
- 정규리그는 홈 앤드 어웨이로 진행되며 전 경기는 공식 유튜브에서 생중계된다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 국내 최상위 풋살 리그인 '키움증권 2026-2027 FK리그'가 오는 15일 개막한다. 총 13개 팀이 참가해 약 5개월 동안 89경기를 치르며 우승을 다툰다.
한국풋살연맹은 13일 "오는 15일 오후 3시 강원 홍천종합체육관에서 열리는 강원FS와 용인지솔FS의 개막전을 시작으로 2026-2027시즌 FK리그가 막을 올린다"고 밝혔다.
올해로 18번째 시즌을 맞는 FK리그는 한국풋살연맹이 주최·주관하는 국내 최상위 풋살 리그다. 이번 시즌에는 키움증권이 새로운 타이틀 스폰서로 참여한다.
FK리그1에는 노원제너FS, 고양불스풋살클럽, 강원FS, 서울은평덴포스, 용인지솔FS, 화성FS 등 6개 팀이 참가한다.
FK리그2에서는 구미FS, 제천풋살클럽, 인천ZD스포츠, 대구FS, 드림허브군산FS, 청주팔라시오FS, 인천풋살클럽 등 7개 팀이 경쟁한다. 특히 인천풋살클럽이 새롭게 합류하면서 참가 구단은 총 13개 팀으로 늘어났다.
이번 시즌에는 FK리그1 45경기, FK리그2 42경기, 준플레이오프(준PO) 1경기, 승강 플레이오프(PO) 1경기 등 총 89경기가 진행된다.
정규리그는 홈 앤드 어웨이 방식으로 진행된다. 다만 2027년 1월 충북 단양군에서 열리는 경기는 중립 경기로 치러진다. 시즌 막판에는 준PO와 승강 PO도 열린다.
한편 FK리그 전 경기는 한국풋살연맹 공식 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다.
football1229@newspim.com