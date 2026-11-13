전주시, '제3금융중심지 지정' 온라인 응원 캠페인 추진

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 13일 제3금융중심지 지정 온라인 응원 캠페인을 추진했다
- 캠페인은 16일부터 20일까지 공식 SNS에서 시민 참여로 진행된다
- 시는 응원 사진으로 영상을 제작해 지정 평가 대응 자료로 활용할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시민 사진 활용 3분 내외 영상 제작·금융중심지 평가 자료 활용
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 제3금융중심지 지정에 대한 공감대를 넓히기 위해 오는 16일부터 20일까지 시민 참여형 온라인 응원 캠페인을 진행한다고 13일 밝혔다.
이번 캠페인은 금융도시 전주의 비전을 알리고 시민들의 관심과 전국적인 응원을 모으기 위해 마련됐다. 제3금융중심지 지정을 응원하는 누구나 전주시 공식 인스타그램과 페이스북 등 SNS를 통해 참여할 수 있다.
참여자는 제시된 응원 문구 4종 중 하나를 골라 손글씨, 캘리그라피, 그림, 팻말 등 자유로운 방식으로 메시지를 표현한 사진을 촬영해 제출하면 된다.
여러 명이 함께 참여하거나 얼굴이 나오지 않는 사진도 가능하다. 참여자 중 추첨을 통해 올리브영 쿠폰 등 경품을 제공할 예정이다.
시는 응원 사진을 모아 3분 내외의 특별 영상을 제작하고 공식 유튜브와 SNS에 게시할 계획이다. 이를 통해 시민들의 응원 열기를 전국으로 확산할 방침이다.
시민 참여 성과는 제3금융중심지 지정 평가 대응 자료로도 활용해 지역사회의 지지와 공감대를 알릴 방침이다.
전주시 관계자는 "이번 캠페인이 제3금융중심지 지정을 향한 시민들의 염원과 응원의 목소리를 하나로 모으는 계기가 되길 바란다"며 "금융도시 전주의 미래를 향한 공감대가 전국적으로 확산될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com