전주시, 생태하천 보전·활용 민관 협력 방안 모색

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생태문화관광·하천 유지관리·자연생태관 기능 강화 등 3개 분야 논의

생물다양성 보전 계획 반영·하천 관리 지침과 관광 시범사업 검토

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 하천의 생태적 가치를 지키고 관광·교육 자원으로 활용할 정책 방향을 논의하는 민관 전문가 토론회를 개최했다고 13일 밝혔다.

시와 전주생태하천협의회는 전날 전주도시재생지원센터 다울마당에서 '전주 하천_가치를 잇고 미래를 열다'를 주제로 토론회를 열었다.

'전주 하천_가치를 잇고 미래를 열다' 토론회 개최[사진=전주시] 2026.11.13 lbs0964@newspim.com

토론회에는 시 관계부서, 시의원, 하천·생태 전문가, 시민과학자, 환경단체, 시민 등이 참석해 전주 하천의 생태적 가치를 공유하고 지속가능한 관리 방향을 논의했다.

주제발표는 생태문화관광 활성화, 도심하천 유지관리, 생태교육 거점으로서 전주자연생태관 기능 강화 등 3개 분야로 진행됐다.

생태문화관광 활성화 방안으로는 반딧불이가 서식하는 생태하천을 중심으로 교육, 문화, 치유, 체류 관광을 결합하는 방안이 제안됐다.

도심하천 유지관리 분야에서는 과학적 분석과 데이터에 기반한 관리체계 구축, 생태하천협의회와 민관 협력체계 역할 강화가 제시됐다. 기후위기에 대응해 하천 위험도와 생태적 특성을 고려한 구간별 관리 기준을 마련해야 한다는 의견도 나왔다.

전주자연생태관은 학교 환경교육 지원, 교사 아카데미, 시민 생태교육 아카데미 등의 기능을 강화해 생태교육 거점으로 조성하는 방안이 공유됐다.

종합토론에서는 전문가와 시의원 등이 하천 보전과 활용을 위한 정책 방향을 논의하고 행정, 전문가, 시민 간 협력의 중요성을 강조했다. 하천을 치수·환경 관리 공간에서 생태적 가치와 문화·교육 기능이 어우러지는 공간으로 활용할 방안도 제시했다.

시는 토론회 의견을 종합해 하천 생태계 보전과 지속가능한 활용을 위한 정책과제를 검토할 계획이다. 관계부서 협의를 거쳐 실현 가능한 사업부터 단계적으로 추진할 방침이다.

또 생물다양성 보전 계획 수립에 토론회 의견을 반영하고 하천 유지관리 지침, 생태문화관광 시범사업, 전주자연생태관 활성화 프로그램 등을 우선 검토할 예정이다.

장재영 전주시 건설안전국장은 "이번 토론회는 전주 하천의 생태적 가치를 되새기고 보전과 활용의 균형을 모색하는 뜻깊은 자리였다"며 "전문가와 시민의 다양한 의견을 정책에 반영해 지속가능한 생태하천 관리와 민관협력 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.

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